Harry Potter-Serie: Große Namen im Rennen um ikonische Rollen – Gerücht

Zwar lässt der Startschuss für die Serie noch einige Jahre auf sich warten. Doch zumindest die Vorbereitungen für die eigentliche Produktion des ambitionierten Projekts geht langsam aber sicher in die heiße Phase über. Das betrifft vor allem das Casting für die Besetzung. Nach der groß angelegten Suche für die nächsten Darsteller von Harry Potter, Rupert Weasly und Hermine Granger gab es zuletzt Gerüchte um die Besetzung von Severus Snape. Das scheint jedoch wohl nur der Anfang gewesen zu sein, denn mittlerweile schießen die Spekulationen wie Pilze aus dem Boden.

Hollywood-Stars als neue Harry Potter-Charaktere

Wie aus einem aktuellen Bericht des Magazins Deadline hervorgeht, brodelt die Gerüchteküche rund um die Besetzung der Reboot-Serie von „Harry Potter“ kräftiger als je zuvor. Besonders interessant ist dabei die Rolle von Hogwarts-Direktor Albus Dumbledore. In den Filmen wurde er noch von Michael Gambon und Richard Harris gespielt. Für die Neuauflage ist angeblich Schauspieler Mark Rylance im Gespräch. Der Brite hatte sich zuvor mit Filmen wie „Bridge of Spies“ und „The Trial of the Chicago 7“ einen Namen gemacht.

Für die Rolle von Minverva McGonagall wollen die Produzenten allem Anschein nach Schauspielerin Sharon Horgan ins Boot holen, die zuvor in den Serien „Catastrophe“ und „This Way Up“ zu sehen war. Sie verfügt demnach über reichlich Erfahrung mit diesem Format. Ebenfalls für Aufsehen sorgt das Gerücht, dass Brett Goldstein („Ted Lasso“) als Rubeus Hagrid im Gespräch sein soll. Den aktuellen Berichten zufolge gab es jedoch wohl in allen drei Fällen bisher kein offizielles Angebot an die jeweiligen Schauspieler, doch zumindest verdichten sich die Hinweise immer mehr.

Ob und wer tatsächlich in der Reboot-Serie von „Harry Potter“ zu sehen sein wird, dürfte im Verlauf der nächsten Monate feststehen. Derzeitigen Informationen zufolge fällt der Startschuss für die eigentlichen Dreharbeiten ohnehin erst im Jahr 2025. Somit bleibt noch ausreichend viel Zeit, um die richtigen Darsteller für die einzelnen Rollen zu finden.

Wann genau die Serie von Warner Bros. und HBO ihre Premiere feiern wird, ist leider auch weiterhin nicht bekannt. Inoffiziellen Angeben von HBO zufolge sollten die Fans nicht vor dem Ende 2026 nicht mit dem Debüt der ersten Episoden rechnen – wahrscheinlich sogar erst gegen Anfang 2027. Die Muggels müssen sich daher wohl oder übel noch eine ganze Weile in Geduld üben.

