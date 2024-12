One Piece: Star spricht über Staffel-2-Release und Season 3 des Netflix-Hits

One Piece:

Die Staffel 2 der extrem erfolgreichen Netflix-Serie "One Piece" wirft ihr Schatten voraus. Einer der Stars hat jetzt einige interessante Details verraten.

Vor etwas mehr als einem Jahr feierte die Live-Action-Serie „One Piece“ ihr Debüt bei Netflix und schlug sofort voll ein. Die Realfilm-Adaption der gleichnamigen Anime-Vorlage war von der ersten Sekunde an ein riesiger Erfolg, es purzelten sogar einige Rekorde.

Es war daher nur eine Frage der Zeit, bis der Streaming-Dienst den Weg für weitere Episoden freimachte. Genau dazu gibt es jetzt erfreuliche Neuigkeiten.

Wann startet die Staffel 2 von One Piece bei Netflix?

Im Juli dieses Jahres fiel der Startschuss für die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von „One Piece“. In den vergangenen Monaten waren immer wieder Bilder direkt vom Set aufgetaucht. Außerdem gelangten immer Details zur erweiterten Besetzung an die Öffentlichkeit. Allerdings hielt sich Netflix mit konkreten Angaben zum Premierentermin der neuen Episoden bisher vornehm zurück.

Eine offizielle Ankündigung steht zwar auch weiterhin aus, doch immerhin gibt es nun einen ersten Hinweis auf den möglichen Starttermin der Staffel von „One Piece“. Dieser stammt direkt von Schauspieler Vincent Regan (Vize-Admiral Garp), der im Rahmen der Vienna Comic-Con gleich mehrere interessante Aussagen zur Zukunft der Serie machte. Einem Bericht des Magazins Comicbook.com zufolge gab er unter anderem eine persönliche Schätzung zur Premiere der neuen Staffel ab.

„Ich bin gerade erst aus Südafrika zurückgekehrt. Ich habe gerade die Staffel 2 gedreht. Alles, was mein Charakter in Staffel 2 macht, ist fertig. Sie werden in ungefähr einem Monat fertig sein, dann sind die Dreharbeiten abgeschlossen. Daher denke ich, dass die Serie vor Weihnachten nächsten Jahres für Weihnachten fertig sein wird“, erklärte er.

Zumindest wenn es nach Vincent Regan geht, könnten die neuen Episoden von „One Piece“ in zirka einem Jahr bei Netflix zu sehen sein. Es bleibt natürlich abzuwarten, ob es tatsächlich so kommen wird. Doch die Dreharbeiten scheinen sich tatsächlich auf der Zielgeraden zu befinden. Das soll es übrigens noch nicht gewesen sein.

Wird es eine Staffel 3 von One Piece geben?

Vincent Regan hatte bei der Vienna Comic-Con noch etwas mehr berichtet. Seine Aussagen lassen die Fans auf eine langjährige Zukunft von „One Piece“ bei Netflix hoffen. Demnach scheint eine dritte Staffel 3 bereits in Stein gemeißelt zu sein. Auch darüber hinaus könnte es weitergehen.

So erklärte er: „Ich gehe davon aus, dass die Dreharbeiten für Staffel 3 bald beginnen werden. Ich glaube, sie machen etwas, das die ‚Albasta-Story‘ genannt wird. Ich glaube, dass sie zwei Staffeln in Anspruch nehmen wird.“

Sollten die Aussagen des Garp-Darstellers der Wahrheit entsprechen, gibt es wohl bereits Pläne für eine vierte Staffel von „One Piece“. Allerdings steht auch diesbezüglich eine Stellungnahme oder gar Bestätigung seitens Netflix aus.

