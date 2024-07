One Piece: Staffel 2 des Netflix-Hits startet in die Produktion!

Im vergangenen Jahr landete Netflix mit der Live-Action-Serie „One Piece“ einen riesigen Erfolg. Die Serie kam nicht nur bei Kritikern und Fans enorm gut an, wie etwa eine IMDb-Wertung von 8,3/10 zeigt, sondern hat auch lange die weltweiten Charts des Streaming-Services angeführt. Deshalb erteilte das Unternehmen schnell einer 2. Staffel grünes Licht, zu der es nun wieder richtig gute Neuigkeiten gibt!

Mit einem frischen Video hat Netflix heute offiziell den Produktionsstart von Season 2 bestätigt. Darin sehen wir, wie die fünf Hauptdarsteller Iñaki Godoy (Monkey D. Ruffy), Mackenyu (Lorenor Zorro), Emily Rudd (Nami), Jacob Gibson (Lysop) sowie Taz Skylar (Sanji) ihre Reise nach Südafrika antreten und am Ende gemeinsam wieder an Bord der Flying Lamb stehen.

Auf zur Grandline!

Doch das sind nicht alle Neuigkeiten der jüngeren Vergangenheit, denn Netflix hat zuletzt gleich elf neue Schauspieler enthüllt, die sich offiziell dem „One Piece“-Cast anschließen. Als Baroque-Agenten wurden David Dastmalchian („The Suicide Squad“) als Mr. 3, Jazzara Jaslyn („Warrior“) als Miss Valentine, Camrus Johnson („Batwoman“) als Mr. 5 und Daniel Lasker („Raised by Wolves“) als Mr. 9 bestätigt. Rob Colletti wird zudem Bösewicht Wapol verkörpern.

Natürlich müssen sich Ruffy & Co. nicht nur allerlei starken Gegnern stellen, sondern finden unterwegs auch einige neue Freunde. Hierzu zählen zum Beispiel Werner Coetser („Diepe Waters“) und Brendan Murray („Devil’s Peak“), welche die zwei Riesen Woogey und Boogey zum Leben erwecken. Clive Russell („Sherlock Holmes“) spielt indes den alten Leuchtturmwächter Krokus.

Zu ihnen gesellen sich des Weiteren noch Callum Kerr („Monarch“) als Captain Smoker, Julia Rehwald („Fear Street“-Trilogie) als Leutnant Tashigi und Ty Keogh („Black Sails“) als Wapols Garnisonschef Dalton. Die Reise in der 2. „One Piece“-Staffel scheint unsere Helden also unter anderem nach Little Garden und ins verschneite Königreich Drum zu führen.

Damit wurden nun bereits einige wichtige Charaktere für die heißerwartete Fortsetzung des Serien-Hits bestätigt. Allerdings lässt Netflix Fans noch weiter zappeln, wenn es um die Besetzung einiger Fanlieblinge geht. Unter anderem stehen die Enthüllungen der Darsteller von Prinzessin Vivi, Tony Tony Chopper und Ruffys großem Bruder Ace derzeit noch aus. In den kommenden Monaten dürfte sich dies jedoch ändern.

Wann startet die Staffel 2 von One Piece bei Netflix?

Da die Produktion der neuen „One Piece“-Episoden erst kürzlich in Südafrika begonnen hat, werden sich die wartenden Fans noch einige Zeit in Geduld üben müssen. Allerdings dürften die Dreharbeiten diesmal voraussichtlich nicht so lange dauern, wie noch bei Staffel 1. Deren Produktion musste wegen der Auswirkungen der COVID 19-Pandemie und des Autorenstreiks in Hollywood mehrere Monate pausieren.

In der Regel können wir mit einer Veröffentlichung rund 12 bis 18 Monate nach dem Beginn der Dreharbeiten rechnen. Deshalb wäre es Denkbar, dass uns der Netflix-Start der 2. Staffel des Piratenabenteuers zwischen Sommer 2025 und Winter 2026 erwarten könnte.

Falls ihr euch auf die neuen Eskapaden der Strohhut-Piratenbande einstimmen möchtet, könnt ihr die 1. Staffel exklusiv bei Netflix streamen. Alle bisher veröffentlichten Episoden der Anime-Serie sind indes bei Crunchyroll verfügbar. Die Manga-Reihe erscheint beim Carlsen-Verlag.

One Piece Season 2 Sneak Peek:

One Piece Staffel 2 – Neue Cast-Mitglieder:

Freut ihr euch schon auf „One Piece“ Staffel 2 bei Netflix?

