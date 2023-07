One Piece: Offizieller Trailer stimmt auf das Netflix-Piratenabenteuer ein

"One Piece" startet am 31. August exklusiv bei Netflix.

Nachdem wir uns vor gut vier Wochen in einem Teaser-Video bereits einen ersten Eindruck von der kommenden „One Piece“-Serie bei Netflix machen konnten, wurde nun der erste offizielle Trailer veröffentlicht. Im Rahmen des Livestreams am One Piece Day 2023 wurde ein rund drei Minuten langes neues Video gezeigt, das diverse frische Szenen beinhaltet und uns einen Blick auf weitere Charaktere des Piratenabenteuers gewährt.

„Ich werde der König der Piraten!“

Wir sehen verschiedene Szenen aus der East Blue-Saga, dem ersten großen Handlungsabschnitt des Manga- und Anime-Hits. In dessen Verlauf begibt sich Protagonist Monkey D. Ruffy auf die Suche nach zuverlässigen und starken Crewmitgliedern für seine Piratenbande, um sich gemeinsam mit ihnen auf den Weg zur Grandline zu machen. Dort soll der legendäre König der Piraten, Gol D. Roger, einst seinen Schatz, das One Piece, versteckt haben.

Im Gegensatz zum Teaser, der sich vor allem auf Ruffy, Schwertkämpfer Zorro und Navigatorin Nami fokussierte, sehen wir diesmal auch diverse weitere Charaktere, denen die Strohhut-Piratenbande im Laufe ihrer ersten gemeinsamen Abenteuer begegnen sollen. Hierzu zählt unter anderem Falkenauge, einer der Sieben Samurai der Meere, Fischmensch Arlong und eine sehr kurze Szene mit dem berüchtigten Kapitän Black.

Am Ende des offiziellen Trailers zur kommenden Netflix-Serie können Fans übrigens einen ersten Blick auf die Steckbriefe von Figuren werfen, denen Ruffy und seine Freunde erst sehr viel später auf der Grandline begegnen werden: Foxy der Silberfuchs und Bellamy die Hyäne.

Darüber hinaus ließ es sich „One Piece“-Schöpfer Eiichiro Oda nicht nehmen, eine kurze Nachricht anlässlich der Premiere des offiziellen Trailers zu veröffentlichen: „Es gab so viel zu tun – all die Bemühungen der Schauspieler, der Aufbau der Welt und der Kostüme, die Darstellung der Dinge auf eine Weise, die nur in Live-Action möglich ist, die Dialoge – und der gesamte Prozess, bei dem so viele Leute ihre Köpfe zusammensteckten, war ein wahres Fest für sich.“

Der Mangaka könne sich zwar denken, dass einige Fans anmerken werden, gewisse Szenen seien nicht in der Live-Action-Adaption seines Piratenabenteuers enthalten, doch er sei sich ebenfalls sicher, dass diese Kommentare „aus einem Gefühl der Liebe hervorgehen“ würden, weshalb er sie genießen wolle. Zudem merkte Oda noch einmal an, dass „diverse Szenen“ nachgedreht worden seien, mit denen er ursprünglich nicht zufrieden gewesen wäre.

„Die Produzenten und das Team sind Profis in Sachen Live-Action, und ehrlich gesagt sind sie auch One Piece-Superfans. Je besser du dich mit One Piece auskennst, desto mehr wirst du die Liebe bemerken, die sie in diese Serie gesteckt haben.“ Im Laufe der Zeit habe auch Eiichiro Oda die Mitwirkenden an der „One Piece“-Netflix-Serie ins Herz geschlossen und er hoffe, dass sie alle bald „die Anerkennung erhalten werden, die sie verdienen“.

„One Piece“ startet am 31. August 2023 exklusiv bei Netflix. In der deutschen und japanischen Sprachfassung des acht Episoden umfassenden Piratenabenteuers dürfen sich Fans übrigens auf die Originalsynchronsprecher der Anime-Serie freuen.

One Piece-Trailer (Deutsch):

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

One Piece-Trailer (Englisch):

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Eiichiro Odas Nachricht:

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Wie gefällt euch der offizielle Trailer zur Netflix-Serie „One Piece“?

Weitere Meldungen zu One Piece.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren