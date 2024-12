Secret Level: Gab nie „irgendeinen Grund“ – Macher verteidigt Concord-Episode

Sollte alles nach Plan verlaufen, feiert die ambitionierte Serie „Secret Level“ am 10. Dezember 2024 ihr von vielen Gaming-Fans ersehntes Debüt. An diesem Tag werden gleich zwei Episoden auf einen Schlag zur Verfügung stehen, danach geht es im wöchentlichen Rhythmus mit weiteren Doppelpacks weiter.

Das große Finale der ersten Staffel ist für den 28. Januar 2025 vorgesehen. Dass eine ganz bestimmte Episode tatsächlich ausgestrahlt wird, überrascht viele Fans – die Showrunner hingegen überhaupt nicht.

Amazon-Serie Secret Level mit Concord-Episode

Die Serie „Secret Level“ erzählt insgesamt 15 jeweils in sich abgeschlossene Geschichten, die auf bekannten Computer- und Videospielemarken basieren. Das ikonische Shooter-Franchise „Unreal Tournament“ ist ebenso mit von der Partie wie das legendäre „Mega Man“ sowie das Rollenspiel „The Outr Worlds“. Besonderes Augenmerk gilt dabei bereits jetzt derjenigen Episode, die sich um den Helden-Shooter „Concord“ drehen wird. Aufgrund von gravierender Erfolglosigkeit wurde dieser erst vor kurzem von Sony eingestellt.

Entsprechend komisch mutet es für einige Fans an, dass dieses Spiel trotz dieser unschönen Ereignisse dermaßen prominent behandelt wird. So manch ein Gamer hatte wohl sogar damit gerechnet, dass die Episode sogar komplett gestrichen wird. Doch wie Produzent Tim Miller bei einem Interview mit dem Magazin GamesRadar+ erklärt hat, stand eine solche Entscheidung überhaupt nicht zur Debatte.

Er erklärte: „Das kam uns niemals in den Sinn. Ich meine, Amazon hatte niemals darum gebeten. Wir ebenfalls nicht, warum auch? Immerhin sind einige Spiele mit an Bord, die es eigentlich nicht mehr gibt – wie etwa Unreal Tournament. Natürlich war in diesem Fall der Grund, warum es nicht mehr existiert, ein anderer. Doch letztendlich haben wir eine interessante Geschichte mit wunderschönen Animationen, an denen viele Menschen sehr hart gearbeitet haben. Mir fällt kein Grund ein, es nicht zu veröffentlichen und den Fans zu zeigen.“

Welche Spiele sind bei Secret Level vertreten?

Im Rahmen der insgesamt 15 Episoden der Amazon-Serie „Secret Level“ ist eine Vielzahl von renommierten Spielemarken vertreten. Zwar ist bisher nicht bekannt, wann genau welches Franchise im Fokus stehen wird. Dennoch haben wir euch an dieser Stelle eine Übersicht aller Titel zusammengestellt, die ihr im Verlauf der nächsten Wochen beim Streaming-Dienst zu Gesicht bekommen werdet.

Armored Core

Concord

Crossfire

Dungeons & Dragons

Exodus

Honor of Kings

Mega Man

New World: Aeternum

PAC-MAN

PlayStation (mehrere Themen)

Sifu

Spelunky

The Outer Worlds

Unreal Tournament

Warhammer 40,000

