Fluch der Karibik: Überraschung – könnte Johnny Depp als Jack Sparrow zurückkehren?

Der bei Disney in Ungnade gefallene Filmstar Johnny Depp schied vor 6 Jahren aus der Filmreihe „Fluch der Karibik“ aus. Nun aber erscheint die Rückkehr des 61-Jährigen als der schmuckvolle Kapitän Jack Sparrow möglich.

Im Dezember 2018 bestätigte der Präsident der Walt Disney Studios, Sean Bailey, gegenüber The Hollywood Reporter, dass der Konzern einen „neuen Ansatz“ für das „Pirates of the Caribbean“-Franchise verfolge. Baileys Statement fiel zeitlich mit den rechtlichen und medialen Auseinandersetzungen zwischen Depp und Amber Heard zusammen.

Überraschend vermerkte jedoch kürzlich das Film-Branchenblatt Variety in einer Fußnote zu aktuellen Disney-Streifen, dass der Produzent der Marke, Jerry Bruckheimer, aktuell zwei Varianten eines Drehbuchs für einen möglichen neuen „Pirates of the Caribbean“-Film entwickle.

Die erste Variante sieht vor, Johnny Depp in der Rolle des Jack Sparrow wieder zu besetzen, sollte es zu einer Versöhnung zwischen Disney und dem renommierten Schauspieler kommen. Variante zwei plant offenbar eine Fortsetzung ohne Depp. Die Publikation würzte den Artikel mit den Informationen einer nicht genannten Quelle, laut der eine Rückkehr Depps als Piratenkapitän Jack Sparrow weiterhin im Bereich des Möglichen liege.

Warum Depps Rückkehr als Jack Sparrow möglich ist

Zwar deuten Berichte vom Oktober 2024 darauf hin, dass die Produktion eines neuen „Fluch der Karibik“-Films Ende 2025 beginnen soll, und dies ohne Johnny Depp. Jedoch äußerte Produzent Bruckheimer im Mai 2024, dass er Depp gerne wieder in der Rolle des Jack Sparrow sehen würde, wenn auch die Entscheidung nicht allein bei ihm liege.

Was außerdem für eine Rückkehr des Ausnahmeschauspielers sprechen könnte, ist die Tatsache, dass das Urteil im Verleumdungsprozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard zugunsten des Amerikaners ausfiel. Die Geschworenen sprachen ihm zudem 10 Millionen US-Dollar an Schadenersatz sowie 5 Millionen US-Dollar an Strafschadenersatz zu.

Aufgrund gesetzlicher Beschränkungen in Virginia wurde der Betrag später auf 350.000 US-Dollar reduziert. Gleichzeitig erhielt Depps Ex-Frau Heard im Rahmen ihrer Gegenklage 2 Millionen US-Dollar an Schadenersatz.

Ursprünglich forderte Johnny Depp 50 Millionen US-Dollar Schadenersatz ein, da Heards Aussagen in der Washington Post seiner Karriere erheblich geschadet haben. Schlussendlich sahen sich nach dem Prozess aber beide Schauspieler mit Erschwernissen in ihrer Karriere konfrontiert.

Dabei erhielt Depp Unterstützung von zahlreichen Prominenten und ehemaligen Partnerinnen, die betonten, dass er ihnen gegenüber nie gewalttätig gewesen sei. Unter dem Strich sind die Voraussetzungen für eine Aussöhnung zwischen dem Sparrow-Darsteller und Disney also durchaus gegeben.

