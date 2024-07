Alles steht Kopf 2: Pixar-Meisterwerk knackt die 1-Milliarde-Marke, neue Rekorde

Nach einer längeren Durststrecke haben Disney und Pixar endlich wieder in die Erfolgsspur gefunden. Möglich macht dies der neue Animationsfilm "Alles steht Kopf 2".

In den vergangenen Jahren musste Disney an den Kinokassen den ein oder anderen Rückschlag hinnehmen. Nicht nur das Marvel Cinematic Universe geriet zunehmend ins Straucheln, auch die prestigeträchtigen Animationsfilme brachten nicht mehr die ganz großen Erfolge vergangener Tage. Nun scheint jedoch die Kehrtwende geglückt zu sein – Pixar sei Dank.

Alles steht Kopf 2 sorgt für historische Rekorde

Nach langer Wartezeit feierte am 12. Juni 2024 endlich der neue Pixar-Animationsfilm „Alles steht Kopf 2“ seine von vielen Fans ersehnte Premiere in den Kinos. Der mittlerweile neun Jahre alte Vorgänger war ein echter Kassenschlager und spielte seinerzeit mehr als 858 Millionen Dollar ein. Disney und Pixar dürften darauf gehofft haben, dass der zweite Film in ähnliche Sphären vorstoßen könnte. Doch mit dem tatsächlichen Ergebnis hatten wohl selbst die größten Optimisten nicht gerechnet.

Bereits nach seinem dritten Kinowochenende konnte „Alles steht Kopf 2“ einem Bericht von Box Office Mojo zufolge weltweit mehr als eine Milliarde Dollar einnehmen. Das ist nicht nur für sich gesehen eine beachtliche Leistung, sondern bedeutet gleichzeitig auch neue Rekorde. Kein anderer Film des Jahres 2024 konnte bisher dermaßen viel Geld einnehmen. Auf dem zweiten Platz dieser Rangliste steht „Dune 2“ mit Einnahmen in Höhe von fast 712 Millionen Dollar.

Des Weiteren hat kein anderer Animationsfilm überhaupt dermaßen schnell die 1-Milliarde-Marke knacken können. Außerdem steht er kurz davor, in die Top 50 der bisher erfolgreichsten Filme überhaupt einzusteigen. Disney ist demnach definitiv zurück in der Erfolgsspur.

Wann kommen die nächsten Disney-Filme in die Kinos?

Allzu lange müssen die Disney-Fans übrigens nicht auf Nachschub in den Kinos warten. Bereits am 27. November 2024 feiert der Animationsfilm „Vaiana 2“ seine Premiere auf der großen Leinwand und dürfte ebenfalls ein großer Erfolg werden. Selbiges gilt für das CGI-Abenteuer „Mufasa: Der König der Löwen“, dessen direkter Vorgänger die magische 1-Milliarde-Marke locker hinter sich lassen konnte.

