Lord of the Rings: The Hunt for Gollum wohl mit Charakteren aus früheren Filmen

Erst im letzten Monat hat Warner Bros. mit „The Hunt for Gollum“ einen neuen Film im „Der Herr der Ringe“-Universum angekündigt. Allerdings müssen die Fans noch einige Zeit auf den neuen Streifen warten. Denn erscheinen soll „Die Jagd nach Gollum“, so der Arbeitstitel, voraussichtlich erst 2026.

Bei der in der letzten Woche stattgefundenen Convention ACE Superhero Comic Con ließ sich der Hauptdarsteller und Regisseur Andy Serkis zu ein paar Kommentaren zu „The Hunt for Gollum hinreißen. So könnten in dem Film Charaktere auftauchen, die die Zuschauer bereits kennen.

Figuren aus den anderen Filmen könnten noch einmal auftauchen

„Es wird die Welt von Mittelerde sein, so wie Gollum sie erlebt hat“, sagte Serkis bei dem Event zu dem kommenden Film. „Es ist noch so früh, dass es unfair wäre, sich zu diesem Zeitpunkt auf etwas festzulegen. Aber ich werde sagen, dass es ein tiefes Eintauchen sein wird, bei dem wir den Charakter von Gollum untersuchen. Es könnte sein, dass es Charaktere gibt, die wir kennen und die vielleicht zurückkehren werden. Ich werde aber nicht sagen, wer.“

Es könnte auch gut sein, dass Serkis noch gar nicht so genau weiß, welche Charaktere er für seinen Film zurückbringen möchte. Denn wenn man dem Co-Producer des Films, Peter Jackson, glauben mag, haben die Köpfe hinter „The Hunt for Gollum“ noch gar keine gemeinsame Geschichte.

Peter Jackson ist erneut involviert

Unabhängig davon wären wohl der 65-jährige Aragorn-Darsteller Viggo Mortensen sowie der 85-jährige Gandalf-Darsteller Ian McKellen offen für eine Rückkehr. Mortensen gab an, dass er in das Universum zurückkehren würde, wenn es für seinen Charakter Aragon Sinn ergeben würde. McKellen gab eine etwas morbidere Antwort und sagte, er würde es tun, wenn er bis dahin noch am Leben wäre.

Das Team hinter „Der Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“ ist auch bei dem kommenden Gollum-Film mit an Bord. Während Andy Serkis bei „The Hunt for Gollum“ Regie führt, werden Peter Jackson, Fran Walsh und Philippa Boyens, die Verantwortlichen der vorangegangenen Tolkien-Filme, als Produzenten fungieren.

Zudem soll ein weiterer Mittelerde-Film von Jackson, Walsh und Boyens folgen. Zu dem zweiten neuen Film des Teams ist bislang jedoch noch nichts bekannt.

