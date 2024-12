Der Herr der Ringe Die Schlacht der Rohirrim: Das sagen die Kritiker zum Anime-Film

Nachdem sich „Der Herr der Ringe“-Fans dieses Jahr schon in der 2. Staffel der sündhaft teuren Fantasy-Serie „Die Ringe der Macht“ stürzen durften, steht nun das nächste Mittelerde-Abenteuer in den Startlöchern. Der Anime-Kinofilm „Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim“ spielt 183 Jahre vor der Reise der Gefährten zum Schicksalsberg.

Doch lohnt sich der Kinobesuch ab dem 12. Dezember 2024 tatsächlich? Inzwischen sind die ersten Kritiken zum ersten Anime-Film des legendären Franchise da, die euch womöglich dabei helfen können, eine Antwort auf diese Frage zu finden.

Die ersten Stimmen zu Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim

Das Magazin ComingSoon.net vergibt eine Wertung in Höhe von 6,5 bei maximal zehn Punkten und ist bei seinem Fazit etwas zwiegespalten. Einerseits gibt es Kritik für den Aufbau der Geschichte sowie die mitunter schwache Darstellung einiger Charaktere. Insgesamt gesehen sei „Die Schlacht der Rohirrim“ dennoch einen Besuch im Kino wert.

Einen Tick euphorischer zeigen sich die Kollegen von Gizmodo, die den Film trotz einiger Schwächen als „eindrucksvoll“ bezeichnen und ihn Fans durchaus ans Herz legen.

Es gibt allerdings auch deutlich negativere Rezensionen. Das Magazin Gamesradar kann sich mit Mühe und Not zu gerade mal 2,5 von maximal fünf Sternen hinreißen. Der Autor spricht „Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim“ einerseits einen gewissen Reiz zu. Andererseits kriegen auch hier das Storytelling sowie das uninspirierte Design ihr Fett ordentlich weg.

Dieser gewisse Zwiespalt der Kritiker ist übrigens auch auf dem Online-Filmportal Rotten Tomatoes recht deutlich zu erkennen. Dort sind bisher insgesamt 39 Rezensionen inklusive deren Wertungen eingegangen. Die Durchschnittswertung liegt aktuell bei 62 Prozent – mit einigen heftigeren Ausschlägen sowohl in die oberen als auch die unteren Regionen.

Der erste „Der Herr der Ringe“-Anime-Kinofilm entstand unter der Regie von Kenji Kamiyama („Ghost in the Shell: Stand Alone Complex“) im Animationsstudio Sola Entertainment („Blade Runner: Black Lotus“). Peter Jackson („Der Hobbit“-Trilogie) fungiert bei „Die Schlacht der Rohirrim“ als Executive Producer.

„Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim“ startet am 12. Dezember 2024 in den deutschen Kinos.

