Borderlands: Macher könnte „ein Buch darüber schreiben“, was alles schiefgelaufen ist

Die Verfilmung von „Borderlands“ floppte bekanntermaßen gnadenlos an den Kinokassen. Laut Regisseur Eli Roth ging bei den Dreharbeiten aber auch so viel schief, dass er sogar ein ganzes Buch darüber schreiben könnte.

Videospiel-Verfilmungen genießen keinen allzu guten Ruf und daran konnte auch die Verfilmung von „Borderlands“ in diesem Jahr nicht viel ändern. Die Leinwand-Adaption des durchgeknallten Loot-Shooters wurde zum Flop, die Kritiken fielen teils vernichtend aus. Allerdings ging bei den Dreharbeiten aber auch sehr viel schief. Wie Regisseur Eli Roth nun verlauten ließ, könne er sogar ein ganzes Buch über die Missstände am Set schreiben.

„Das war eine ganz andere Geschichte“, gab Roth gegenüber IndieWire zum „Borderlands“-Film zu verstehen. „Das in der COVID-Zeit zu drehen war wie… darüber könnte ich ein Buch schreiben.“

Zwar führte der Regisseur seine Gedanken nicht weiter aus, doch seinen Worten nach zu urteilen, verliefen die Dreharbeiten zu „Borderlands“ wohl alles andere als reibungslos. Inwiefern sich diese Umstände am Ende auf die Qualität des Films auswirkten, bleibt allerdings zu spekulieren.

Borderlands floppte an den Kinokassen

Nachdem es nach dem Kinostart von „Borderlands“ teils vernichtende Kritiken hagelte, stellte sich ebenfalls schnell heraus, dass der Film auch finanziell gesehen kein großer Erfolg werden wird. So spielte der „Borderlands“-Film in den US-Kinos am ersten Wochenende gerade einmal 8,8 Millionen US-Dollar ein – kein zufriedenstellendes Ergebnis. Noch schlechter schnitt die Videospielverfilmung im Ausland ab: gerade einmal 7,7 Millionen Dollar wurden in die Kassen gespült.

Um den entstandenen Schaden wenigstens etwas zu kompensieren, entschieden sich die Verantwortlichen von Lionsgate dazu, den Streaming-Start von „Borderlands“ in den USA vorzuziehen. Ob die Kosten für die Produktion des Films – die mit 115 Millionen US-Dollar nicht gerade gering ausfielen – überhaupt wieder eingespielt werden, bleibt aber fraglich.

Nächstes Borderlands-Spiel wird kommen

Doch zum Glück hat der Misserfolg des „Borderlands“-Film keinen Einfluss auf die erfolgreiche Spielereihe. Kurz nach dem Start gab Take-Two-Oberhaupt Strauß Zelnick Entwarnung: Fans des Loot-Shooters müssten sich keine Sorgen machen – das kommerzielle Abschneiden des Films habe keine Auswirkungen auf die „Borderlands“-Spiele.

Aktuell werkelt Entwickler Gearbox Software an „Borderlands 4“, das voraussichtlich im nächsten Jahr erscheinen wird. Ein genauer Release-Termin wurde bislang noch nicht bekannt gegeben. Bisher wurde nur ein erster Teaser-Trailer veröffentlicht, der jedoch ohne Gameplay-Szenen auskommen musste. Mit „Tiny Tina’s Wonderlands“ liegt der letzte Ableger der „Borderlands“-Reihe bereits zwei Jahre zurück.

