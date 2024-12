PS5 & PS4: Mit PSN-Bestpreis ab 2,99 Euro in ein mediterranes Paradies eintauchen

Ihr braucht dringend Urlaub? Dann halten die aktuellen Januar-Sales im PlayStation Store genau das richtige Angebt für euch bereit. Schon ab 2,99 Euro könnt ihr ab sofort mit „Alba: A Wildlife Adventure“ in ein mediterranes Paradies eintauchen.

Wir sind mitten im Dezember und die aktuelle Wetterlage kann schon mal auf das eigene Gemüt schlagen. Abhilfe könnten die aktuellen Januar-Sales im PlayStation Store schaffen, die seit heute zur Verfügung stehen und mit zahlreichen Angeboten locken. Und eines davon schickt euch schon ab 2,99 Euro in ein mediterranes Paradies.

So ist aktuell nämlich „Alba: A Wildlife Adventure“ zum absoluten PSN-Bestpreis erhältlich. Das Abenteuer stammt von Entwickler Ustwo, die sich in der Vergangenheit auch schon für Titel wie „Assemble with Care“ oder die preisgekrönte „Monument Valley“-Reihe verantwortlich zeichneten.

Im Angebot erhältlich ist sowohl die PS5- als auch die PS4-Version von „Alba: A Wildlife Adventure“, während der Rabatt noch bis zum 7. Januar 2025 um 0:59 Uhr gültig ist.

Bis zu 85 Prozent Rabatt auf Alba: A Wildlife Adventure

Im Rahmen der aktuellen Januar-Angebote werden für „Alba: A Wildlife Adventure“ aktuell nur 3,99 Euro fällig, was eine gesamte Ersparnis von 80 Prozent ausmacht. Im regulären Fall schlägt das entspannte Abenteuer nämlich mit 19,99 Euro zu Buche. PlayStation-Plus-Mitglieder können sogar noch einmal fünf Prozent extra sparen und zahlen lediglich 2,99 Euro für „Alba: A Wildlife Adventure“.

Damit lässt sich „Alba: A Wildlife Adventure“ aktuell zum absoluten Tiefstpreis ergattern. Und dass die Reise ins mediterrane Paradies auch durchaus einen Blick wert sein kann, zeigen die Bewertungen und Kritiken. So konnte „Alba: A Wildlife Adventure“ einen Metascore von 79 erzielen, während der User Score mit 8,1 sogar noch etwas besser ausfällt.

Und auch die Käufer im PlayStation Store scheinen von „Alba: A Wildlife Adventure“ überzeugt zu sein: Hier kommt das malerische Cozy-Adventure bei 459 abgegebenen Stimmen auf eine Bewertung von 4,61.

Insel-Erkundung im eigenen Tempo

Die Hauptrolle in „Alba: A Wildlife Adventure“ übernimmt das titelgebende Mädchen Alba, die ihre Großeltern auf einer mediterranen Insel besucht. Zunächst plant sie einen friedlichen Sommerurlaub mit ihrer Freundin Ines und spannenden Erkundungstouren durch die Tierwelt. Doch als sie eines der Tiere in Gefahr sieht, wird Alba klar, dass sie handeln muss.

Schließlich gründen Alba und Ines die Organisation WRLAI, um die Insel zu retten. Spieler können die Umgebung ganz nach ihren Vorlieben und in ihrem eigenen Tempo erkunden. Neben idyllischen Stränden, uralten Burgen und großen Städte gibt es auch jede Menge Tiere zu entdecken. Allerdings müssen auch jede Menge Freiwillige zusammengetrommelt werden, um die Probleme des Inselparadieses lösen zu können.

Weitere Meldungen zu Alba: A Wildlife Adventure.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren