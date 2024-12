Neuer PSN-Bestpreis: Bis zu 60 Prozent Rabatt für Wild-West-Flair

In den Spielen der beliebten „SteamWorld“-Reihe wird nicht nur gekämpft und gebuddelt, sondern auch gebaut. „SteamWorld Build“ lässt euch nämlich eure eigene Wild-West-Stadt in der dampfbetriebenen Welt erschaffen. Und aktuell könnt ihr das charmante Aufbauspiel zu einem absoluten Bestpreis im PlayStation Store ergattern.

So wird „SteamWorld“ nämlich momentan im Rahmen der groß angelegten Januar-Rabattaktion im PS Store zu einem unschlagbar günstigen Preis angeboten. Und PlayStation-Plus-Mitglieder können sogar noch ein paar Euro extra sparen. Verfügbar ist „SteamWorld Build“ sowohl auf der PS5 als auch auf der PS4. Enden wird das Angebot am 7. Januar 2025 um 0:59 Uhr.

Bis zu 60 Prozent Rabatt auf SteamWorld Build

Während der herkömmliche Preis für „SteamWorld Build“ unter normalen Umständen 29,99 Euro beträgt, könnt ihr im PlayStation Store 50 Prozent sparen und zahlt so nur noch 14,99 Euro. Wer im Besitz einer aktiven PlayStation-Plus-Mitgliedschaft ist, spart sogar noch einmal zehn Prozent mehr und kommt so auf einen Preis von 11,99 Euro.

Falls ihr momentan über kein PS-Plus-Abonnement verfügt, solltet ihr allerdings einen Blick auf die Deluxe-Edition von „SteamWorld Build“ werfen. Diese ist ohne Plus-Mitgliedschaft für 13,99 Euro erhältlich und somit günstiger als die Standardfassung. Zusätzlich könnt ihr euch auch noch über den „Mechanized“-DLC freuen, der euch einen kleinen Mech-Roboter als Kumpel an die Seite stellt und weitere Minen mit noch mehr Rätseln enthält.

Dass „SteamWorld Build“ durchaus einen Blick wert sein kann, zeigen unter anderem auch die Bewertungen. So kommt die Städtebau-Simulation auf einen soliden Metacritic-Wert von 74 und auch der User Score fällt mit 7,2 recht passabel aus. Noch besser sieht es im PlayStation Store aus: dort steht eine Bewertung von 4,47 zu Buche – bei 286 abgegeben Stimmen.

Baut eure eigene SteamWorld-Stadt mit Wild-West-Flair

„SteamWorld Build“ wurde ursprünglich am 1. Dezember 2023 veröffentlicht. Spieler können ihre eigene dampfbetriebene Stadt im Wilden Westen bauen, um anschließend überirdische Ressourcen und unterirdische Erze zu ernten. Auf der Suche nach uralter Technologie lässt es sich in den Minen außerdem immer tiefer graben. Doch unterhalb der Stadt lauern auch Gefahren in Form von Schurken und anderem Getier.

Während die Stadt immer weiter wächst, treffen obendrein auch stets neue Steambots ein, die alle bei Laune gehalten und entsprechend versorgt werden wollen. Doch der Aufwand lohnt sich und die hilfsbereiten Besucher werden zum Wachstum der Stadt beitragen. Neben fünf einzigartigen Karten bietet „SteamWorld Build“ auch einen Sandbox-Modus, in dem einfach nur gebaut werden darf.

