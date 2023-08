SteamWorld Build: Baut noch in diesem Jahr eure eigene Bergbaustadt! – Neuer Trailer

Das Städtebauabenteuer "SteamWorld Build" hat einen offiziellen Termin erhalten. Somit wird man vor Jahresende in den Genuss des Abenteurs gelangen können.

Im Januar hatten Thunderful Games und das Entwicklerteam von The Station das Städtebauspiel „SteamWorld Build“ offiziell für die Konsolen und den PC angekündigt. Inzwischen haben die Verantwortlichen auch einen offiziellen Erscheinungstermin bekanntgegeben.

Baut eure Bergbaustadt

Demnach wird „SteamWorld Build“ am 1. Dezember 2023 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC (via Steam) veröffenticht. Von offizieller Seite heißt es zum Spiel: „In SteamWorld Build gründen die Steambots eine Bergbaustadt, um uralte, dringend benötigte Technologien zu finden. Kannst du effektiv Ressourcen verwalten, dich um die Bedürfnisse der Bewohner kümmern und ihre Mine vor den Kreaturen verteidigen, die dort unten lauern?“

Dementsprechend hat man die Möglichkeit eine komplett eigene Stadt zu bauen und diese zu verwalten. Dabei sollte man sicherstellen, dass man auch komplexe Ressourcenketten optimiert, um die Stadt stets auf einem hohen Wohlstandslevel zu halten. Zudem kann man mit Ressourcen am örtlichen Bahnhof handeln und hilfreiche Besucher willkommen heißen.

Die Entwickler bieten fünf einzigartige Karten, die von SteamWorld inspiriert wurden und eine Vielzahl an Geheimnissen beherbergen. Außerdem kann man auf drei ausgewogene Schwierigkeitsstufen zurückgreifen, die jedem eine Herausforderung bieten sollen. Im Übrigen wird auch eine durchdachte Controller-Steuerung versprochen, sodass das Abenteuer leicht zu handhaben sein wird.

Ein neuer Trailer stellt uns „SteamWorld Build“ noch einmal im Detail vor:

