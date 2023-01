SteamWorld Build: Städtebauspiel für PS5 und PS4 angekündigt

Mit "SteamWorld Build" erscheint in diesem Jahr eine Städtebausimulation der etwas anderen Art. Denn auch Monster kommen zum Einsatz. Ein Trailer liefert erste Einblicke.

Der Publisher Thunderful Games und der Entwickler The Station haben das City-Builder-Spiel „SteamWorld Build“ angekündigt. Es soll 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC (Steam) erscheinen. PC-Spieler können über Steam schon jetzt eine Demo laden.

Mit „SteamWorld Build“ versprechen die Entwickler ein mehrstufiges Städtebau-Erlebnis, bei dem Spieler eine blühende Stadt über der Erde errichten, während sie weiter unten Ressourcen abbauen und sich mit Monstern auseinandersetzen.

Versorgt Bewohner und entdeckt Technologien

Im Verlauf des Abenteuers sind Spieler für die Entwicklung einer SteamWorld-Bergbaustadt verantwortlich, richten Häuser für die Steambot-Bewohner ein, unterhalten sie und versorgen sie mit allem, was sie brauchen. Zugleich gilt es, die verlassene Mine unter der Stadt zu erforschen, um alte Technologien zu finden, die den Schlüssel zum Überleben bilden.

Ebenso müssen Spieler von „SteamWorld Build“ die natürlichen Ressourcen an Land und die Erze in der Mine nutzen, um die Stadt zu erweitern, während neue Siedler dazu animiert werden, in die Mine vorzudringen, um Reichtümer zu finden und schließlich den Planeten zu verlassen.

„Während sich die Stadt in alle Richtungen ausdehnt, finden neue Arten von Bewohnern ihren Weg in die Siedlung – und ihre Bedürfnisse sind immer komplexer zu erfüllen. Damit alle zufrieden sind, müsst ihr dafür sorgen, dass jeder sein Bestes gibt“, so die Entwickler.

„SteamWorld Build“ wurde gleichzeitig für PC und Konsole entwickelt, um sicherzustellen, dass Design, UX und UI des Spiels mit einem Controller in der Hand genauso gut funktionieren wie mit Maus und Tastatur.

Das Spiel verfügt der heutigen Ankündigung zufolge über eine Spielmechanik, die sowohl für erfahrene Spieler als auch für Neulinge im City-Builder-Genre geeignet ist. Drei verschiedene Schwierigkeitsgrade sollen die Spannung aufrechthalten.

Nachfolgend könnt ihr euch den Ankündigungs-Trailer zu „SteamWorld Build“ und ein paar Bilder anschauen:

