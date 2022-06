Cities Skylines: Beeindruckende Verkaufszahl und neuer Patch für Konsolen

„Cities Skylines“ hat einen neuen Meilenstein erreicht. Seit der Veröffentlichung im Jahr 2015 wurde der Titel mehr als zwölf Millionen Mal verkauft.

Im Zuge dieser neuen Zahl wiesen Colossal Order und Paradox Interactive darauf hin, dass seit dem Launch vor sieben Jahren 13 Erweiterungen, mehr als zehn Radiosender sowie Bundles veröffentlicht wurden.

„Wir sind dankbar dafür, wie aktiv die Cities Skylines-Community ist. Und wir sind überglücklich, dass sie ihre Leidenschaft für Städtebauspiele mit uns teilen“, so Mariina Hallikainen, CEO von Colossal Order. „Es ist ein wahrgewordener Traum, dass das Spiel in all den Jahren bei so vielen Spielern Anklang gefunden hat. Wir hören ständig auf das Spieler-Feedback und wir arbeiten hart daran, unseren Fans in Zukunft noch mehr Freude zu bereiten.“

Und dank der Modding-Community wächst und erweitert sich „Cities Skylines“ laut Hersteller „ständig auf fantastische Weise“.

Neuer Konsolenpatch veröffentlicht

„Cities Skylines“ debütierte 2017 auf Konsolen und heute wurde ein Geburtstags-Patch für Xbox und PlayStation veröffentlicht.

Mit dem Patch wurden zunächst Änderungen am Basisspiel vorgenommen. Zu den neuen Inhalten gehören unter anderem ein neues Chirper-Ballon-Touren-Gebäude und ein neuer Chirper-Heißluftballon.

Ebenfalls wurden verschiedene Fehler behoben, darunter ein Problem, das die Simulation zur Verlangsamung bzw. zum Stottern brachte, wenn mehr Taxis unterwegs waren. Flugzeuge sollten nicht mehr senkrecht abheben und im Fenster „Airport Area“ war ein Teil des Wortes in der russischen Lokalisierung abgeschnitten, was behoben wurde.

Den kompletten Changelog zum Patch für Konsolen könnt ihr euch im offiziellen Forum anschauen.

