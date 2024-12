Fortnite: Cyberpunk 2077 erobert den Koop-Shooter

Die Liste bekannter Videospiel-Charaktere, die der „Fortnite“-Insel noch keinen Besuch abgestattet haben, wird heute abermals ein Stückchen kürzer. Bereits gestern hatte Epic Games über die offizielle X-Seite für „Fortnite“ ein Crossover mit „Cyberpunk 2077“ angeteasert – morgen soll das entsprechende Update appliziert werden.

Wie zu erwarten bringt die Kooperation neben bekannten Night-City-Charakteren auch ein Fahrzeug und Waffen aus „Cyberpunk 2077“ nach „Fortnite“. Einer der Gast-Charaktere ist Keanu Reeves alias Johnny Silverhand; zuvor war der Hollywood-Schauspieler schon einmal als John Wick auf „der Insel“ unterwegs.

Das enthält das Crossover mit Cyberpunk 2077

Im Folgenden erfahrt ihr, was die Zusammenarbeit zwischen CD Projekt Red und Epic Games sonst noch an Höhepunkten umfasst. Und, was ihr für den Erhalt der Cross-Promo-Inhalte berappen müsst.

Neue Skins:

Johnny Silverhand (Keanu Reeves) : Klar, der legendäre, langhaarige Typ aus „Cyberpunk 2077“, zu bekommen für 1.500 V-Bucks.

: Klar, der legendäre, langhaarige Typ aus „Cyberpunk 2077“, zu bekommen für 1.500 V-Bucks. V (weibliche Version): Hauptfigur aus „Cyberpunk 2077“; sie schlägt ebenfalls mit 1.500 V-Bucks zu Buche.

Ausrüstung und Gegenstände:

Mantis Blades : Charakteristische Waffen aus dem CDPR-Spiel, zu bezahlen mit 800 V-Bucks.

: Charakteristische Waffen aus dem CDPR-Spiel, zu bezahlen mit 800 V-Bucks. Johnny’s Katana : Ein stilvolles Schwert für 800 V-Bucks.

: Ein stilvolles Schwert für 800 V-Bucks. Quadra Turbo-R V-Tech : „Cyberpunk 2077“-Fahrzeug, Kosten: 1.800 V-Bucks.

: „Cyberpunk 2077“-Fahrzeug, Kosten: 1.800 V-Bucks. Zusätzliche Emotes und Waffen-Designs für je 500 V-Bucks.

Das Event, übrigens schlicht mit „Fortnite x Cyberpunk“ betitelt, startet am 23. Dezember 2024 um 19:00 Uhr ET. In Deutschland entspricht dies 1 Uhr nachts am 24. Dezember.

Wird auch Hatsune Miku „Fortnite“ einen Besuch abstatten?

Parallel zu der Crossover-Veranstaltung mit „Cyberpunk 2077“ findet in „Fortnite“ übrigens das Winterfest statt, in dessen Rahmen es täglich kostenlose Belohnungen gibt. Am Weihnachtsmorgen erwartet die Spieler übrigens noch ein besonderes Highlight in Form eines Santa-Snoop-Dogg-Skin.

Seit früheren Kooperationen, darunter die Integration von Geralt und Yennefer („The Witcher“) in „Fortnite“, arbeiten CD Projekt Red und Epic Games eng zusammen. Die Verbindung wurde weiterhin dadurch gestärkt, dass der polnische Entwickler für künftige Projekte die Unreal Engine verwenden wird.

