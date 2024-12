Infinity Nikki: Das erste große PS5-Update steht bevor

Spielerinnen und Spieler von „Infinity Nikki“ sollten jetzt aufhorchen, denn mit „Shooting Star Season“ steht ihnen das erste große Update für die Dress-up-Sensation bevor. Darin enthalten sind neue Storylines, die die Handlung erweitern, (Plattform-)Herausforderungen, zeitlich begrenzte Events und – natürlich – exklusive Outfits im festlichen Design.

Das Highlight der neuen Inhalte stellt wohl der gleichnamige Event „Shooting Star Season“ dar, in dessen Rahmen ein Meteorschauer den Himmel über Miraland erhellen wird. Am Boden dürfen indessen die Spieler wie auch die NPC-Bewohner ihre Wünsche äußern. Mit dem Update ist am 30. Dezember zu rechnen; enden wird die Event-Saison am 23. Januar 2025.

So verläuft die Shooting Star Season von Infinity Nikki

Auf der offiziellen Website hat Entwickler Papergame einen Ablaufplan zur „Shooting Star Season“ veröffentlicht. Darin werden zumindest grob das jeweilige Tagesprogramm sowie die neuen Inhalte erläutert. Für einen visuellen Eindruck könnt ihr euch den Video-Trailer etwas weiter unten anschauen. Dem Programm nach erwartet euch das Folgende (in dieser Reihenfolge):

Shooting Star Season Phase 1

Wish Festival

Exklusive Quests: Star-Kissed Wishes

Neues Gameplay: „Let’s Touch Shooting Stars“

Welt- und Zufalls-Quests: „Adventure Under The Stars“

Check-in-Event: „Starwish Gifts“

Shooting Star Season

Lucky Fishing Day: „Take the Bait, Pink Ribbon Eel!“

Neues Zwischenkapitel

„Call of the Beginnings“: Im Verlauf kann der Blueprint für ein noch unbekanntes 5-Sterne-Outfit freigeschaltet werden.

Zusätzliche Outfits

5-Sterne-Outfit: „Wings of Wishes“

4-Sterne-Outfit: „Starfall Radiance“

4-Sterne-Outfit: „Gleaming Dance“

3-Sterne-Outfit: „Star of the Gala“

3-Sterne-Outfit: „Snowy Encounter“

Kostenloses Outfit: „Into a Starry Night“ – für den Erhalt sind verbundene Aufgaben zu erledigen.

Der offizielle Trailer zum Update „Shooting Star Season“ für Infinity Nikki.

Ausblick auf neue Inhalte

Am Ende der Update-Übersicht gab Papergame außerdem einen kleinen Ausblick auf kommende Inhalte. Neben zwei weiteren (Resonance-)Outfits – den 4-Sterne-Outfits „Pink Ribbon Waltz“ und „Daughter of the Lake“ – wurde der Check-in-Event „Lucky Gifts“ in Aussicht gestellt. Mit näheren Infos hierzu hielt man sich noch zurück.

„Infinity Nikki“ ist seit dem 5. Dezember 2024 für PlayStation 5, PC (direkter Download oder Epic Games Store), iOS und Android erhältlich. Seit dem Release des Cozy Games verzeichneten die Macher mehr als 20 Millionen Downloads.

Weitere Meldungen zu Infinity Nikki, Update.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren