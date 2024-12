Bis zu 90 Prozent Rabatt: Horrorspiele im Januar-Sale – Empfehlungen für PS4 und PS5

Derzeit lockt Sony im Rahmen des großen Januar-Sales mit knapp 6.000 Angeboten für PS5 und PS4 in den PS Store. Darunter befinden sich auch etliche Horrorspiele, die euch das Fürchten lehren wollen. In unserer Genre-Übersicht verraten wir euch, mit welchen Titeln es sich besonders gut und günstig gruseln lässt.

Pünktlich zur Weihnachtszeit hat Sony die groß angelegten Januar-Angebote im PlayStation Store gestartet. Mit fast 6000 rabattierten Spielen für die PS5 und PS4 werden die Spieler in das digitale Geschäft gelockt.

Damit ihr bei der schier endlosen Anzahl an Angeboten nicht völlig den Überblick verliert, wollen wir euch an dieser Stelle eine kleine Übersicht gewähren. Im Mittelpunkt stehen dieses Mal die Horrorspiele. Denn was bietet sich in der winterlich-dunklen Jahreszeit besseres an, als etwas gediegener Gruselspaß?

In unserer Liste werden also alle Horror-Fans und die, die es vielleicht noch werden möchten, fündig. Dabei gewährt euch Sony stellenweise bis zu 90 Prozent Rabatt, sodass ihr im Vergleich zum Originalpreis ordentlich Geld sparen könnt. Zu den absoluten Horror-Highlights zählen dabei unter anderem „Alan Wake 2“ für 29,99 Euro oder das frisch veröffentlichte Remake von „Silent Hill 2“ für 48,99 Euro.

Die Januar-Schnäppchen der Horrorspiele im PlayStation Store

Alan Wake 2 : 29,99 Euro (-50%)

: 29,99 Euro (-50%) Bendy and the Dark Revival : 9,40 Euro (-67%)

: 9,40 Euro (-67%) Bendy and the Ink Machine : 7,99 Euro (-60%)

: 7,99 Euro (-60%) Chernobylite Complete Edition : 7,49 Euro (-75%)

: 7,49 Euro (-75%) Dead by Daylight : 11,99 Euro (-60%)

: 11,99 Euro (-60%) Dead Island Definitive Edition : 2,99 Euro (-85%)

: 2,99 Euro (-85%) Dead Rising 4: Frank’s Komplett Paket : 9,99 Euro (-80%)

: 9,99 Euro (-80%) Dead Space : 19,99 Euro (-75%)

: 19,99 Euro (-75%) Escape Backrooms Horror : 4,49 Euro (-55%)

: 4,49 Euro (-55%) Fobia – St. Dinfna Hotel: 2,99 Euro (-90%)

2,99 Euro (-90%) Into the Radius : 19,79 Euro (-34%)

: 19,79 Euro (-34%) MADiSON : 20,99 Euro (-40%)

: 20,99 Euro (-40%) MADiSON VR : 20,99 Euro (-40%)

: 20,99 Euro (-40%) Paket „Sherlock Holmes: Die dunkelsten Geheimnisse“ : 9,99 Euro (-75%)

: 9,99 Euro (-75%) Pacify : 3,99 Euro (-20%)

: 3,99 Euro (-20%) Phasmophobia : 14,24 Euro (-25%)

: 14,24 Euro (-25%) Project Zero – Priesterin des schwarzen Wassers – Digital Deluxe Edition PS4 & PS5 : 38,49 Euro (-30%)

: 38,49 Euro (-30%) Project Zero – Priesterin des schwarzen Wassers : 27,99 Euro (-30%)

: 27,99 Euro (-30%) Pneumata : 23,09 Euro (-34%)

: 23,09 Euro (-34%) Resident Evil : 4,99 Euro (-75%)

: 4,99 Euro (-75%) Resident Evil 0 : 4,99 Euro (-75%)

: 4,99 Euro (-75%) Resident Evil 2 : 9,99 Euro (-75%)

: 9,99 Euro (-75%) Resident Evil 4 (2005) : 4,99 Euro (-75%)

: 4,99 Euro (-75%) Resident Evil 4 Gold Edition : 29,99 Euro (-40%)

: 29,99 Euro (-40%) Resident Evil 5 : 4,99 Euro (-75%)

: 4,99 Euro (-75%) Resident Evil 6 : 4,99 Euro (-75%)

: 4,99 Euro (-75%) Resident Evil Revelations 1 & 2 Bundle : 7,49 Euro (-75%)

: 7,49 Euro (-75%) Resident Evil Village : 15,99 Euro (-60%)

: 15,99 Euro (-60%) SIGNALIS : 13,99 Euro (-30%)

: 13,99 Euro (-30%) Silent Hill 2 : 48,99 (-30%)

: 48,99 (-30%) Sherlock Holmes The Awakened – Deluxe Edition : 12,49 Euro (-75%)

: 12,49 Euro (-75%) Sker Ritual : 17,49 Euro (-30%)

: 17,49 Euro (-30%) The Casting of Frank Stone : 27,99 Euro (-30%)

: 27,99 Euro (-30%) The Dark Pictures Anthology: House of Ashes: 14,99 Euro (-50%)

14,99 Euro (-50%) The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me : 14,79 Euro (-63%)

: 14,79 Euro (-63%) The Dark Pictures: Switchback VR : 17,99 Euro (-40%)

: 17,99 Euro (-40%) The Nightfall : 7,49 Euro (-75%)

: 7,49 Euro (-75%) The Quarry : 9,74 Euro (-87%)

: 9,74 Euro (-87%) The Sinking City Deluxe Edition : 9,74 Euro (-85%)

: 9,74 Euro (-85%) The Texas Chain Saw Massacre : 10,99 Euro (-45%)

: 10,99 Euro (-45%) The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution – Payback Edition : 29,99 Euro (-40%)

: 29,99 Euro (-40%) The Walking Dead: Saints & Sinners – Standard Edition : 23,99 Euro (-40%)

: 23,99 Euro (-40%) Visage : 17,49 Euro (-50%)

: 17,49 Euro (-50%) White Day 2: The Flower That Tells Lies – Complete Edition: 20,99 Euro (-30%)

Wer etwas weniger Geld bezahlen möchte, sollte unter anderem einen Blick auf „Dead Space“ werfen, welches für 19,99 Euro zu haben ist. Noch günstiger wird es mit den Spielen der „Resident Evil“-Reihe: Diese bekommt ihr schon ab 4,99 Euro, während das aktuelle „Resident Evil Village“ mit 15,99 Euro zu Buche schlägt. Als kleiner Geheimtipp gilt zudem das deutsche Indie-Horrorspiel „Signalis“, das aktuell nur 13,99 Euro kostet.

Falls ihr nicht nur Horrorspiele sucht, werdet ihr hier fündig:

Der Startschuss für die Januar-Angebote im PlayStation Store fiel am 20. Dezember 2024, während das Ende aller Voraussicht nach am 18. Januar 2025 sein wird. Dementsprechend habt ihr noch genügend Zeit für ausgiebige Shopping-Touren im PS Store. Übrigens: Mitglieder von PlayStation Plus können auf ausgewählte Titel teilweise noch einmal bis zu 10 Prozent auf den bereits rabattierten Preis sparen.

