Final Fantasy 7 Remake Part 3: Neuigkeiten lassen auf sich warten – Director bittet um Geduld

Nachdem „Final Fantasy 7 Rebirth“ zu Beginn des Jahres veröffentlicht wurde, arbeitet Square Enix nun mit Hochdruck am finalen „Final Fantasy 7 Remake Part 3“. Doch Game Director Naoki Hamaguchi bat jetzt um Geduld, was neue Informationen zum Spiel betrifft.

Die Entwicklung der „Final Fantasy 7 Remake“-Trilogie bedeutet für Square Enix jede Menge Aufwand. Seit Februar 2024 ist mit „Final Fantasy 7 Rebirth“ der zweite Teil erhältlich – fast vier Jahre nach dem ersten Part. Nun können sich die Macher voll und ganz dem finalen dritten Teil zuwenden.

Und wie es scheint, schreiten die Arbeiten an „Final Fantasy 7 Remake Part 3“ gut voran. Das hat nun zumindest Game Director Naoki Hamaguchi bekannt gegeben. Gleichzeitig bat er die Fans aber auch um Geduld, was neue Informationen anbelangt.

FF7-Remake-Director bittet die Fans um Geduld

So wurde Naoki Hamaguchi von Square Enix anlässlich des bevorstehenden Jahresabschlusses vom japanischen Magazin 4Gamer (via Gematsu) gefragt, wie seine Pläne für 2025 aussehen. Sein Schlüsselwort für das kommende Jahr lautet dabei „Entwicklung“. So verriet er, dass die Entwickler all ihre Anstrengungen in den dritten Teil der „Final Fantasy 7 Remake“-Reihe stecken. Doch bis Neuigkeiten zu „Final Fantasy 7 Remake Part 3“ bekannt gegeben werden können, würde noch etwas Zeit vergehen.

„Das Entwicklungsteam, mich eingeschlossen, steckt all seine Anstrengungen in den dritten Teil der Final Fantasy 7 Remake-Reihe. Die Entwicklung schreitet gut voran, aber bitte haben Sie noch etwas Geduld, bevor neue Informationen bekannt gegeben werden“, so Hamaguchi. Wenig überraschend, wenn man bedenkt, dass „Final Fantasy 7 Rebirth“ erst zu Beginn des Jahres veröffentlicht wurde.

Infos zu Final Fantasy 7 Remake Part 3 wohl 2025

Da die Arbeiten an „Final Fantasy 7 Remake Part 3“ laut Hamaguchi aber gut voranschreiten, sollten Fans im Laufe des nächsten Jahres mit weiteren handfesten Informationen zum kommenden Rollenspiel rechnen können. Dazu zählt beispielsweise auch der Untertitel des Spiels, der bislang noch nicht bekannt ist. Gerüchten zufolge könnte er aber „Reunion“ lauten.

In jedem Fall soll die Handlung von „Final Fantasy 7 Remake Part 3“ den Entwicklern zufolge alle offenen Fragen aus den beiden ersten Teilen beantworten. Außerdem soll auch die Erkundung im finalen Part auf die nächste Stufe gehoben werden, nachdem die Welt bereits in „Final Fantasy 7 Rebirth“ deutlich offener gestaltet wurde. So versprechen die Macher eine nahtlose Erkundung. Dafür können sich Fans auch auf die Rückkehr des bekannten Luftschiffes Highwind freuen.

