Apple TV+: Gratiswochenende – schaut euch Ted Lasso, Monarch, Severance & mehr Serienhits an!

Apple TV+ beherbergt seit jeher zahlreiche Top-Serien wie beispielsweise die preisgekrönte Comedy „Ted Lasso“ oder spannende Thriller wie „Severance“ und „Silo“. Dennoch läuft die Streaming-Plattform des iPhone-Herstellers im Vergleich zur Konkurrenz noch immer etwas unter dem Radar.

Falls ihr euch bislang noch zu keinem Abo von Apple TV+ durchringen konntet, habt ihr dank eines Gratiswochenendes schon bald die Möglichkeit, euch ohne zusätzliche Kosten durch den gesamten Film- und Serienkatalog zu wühlen.

Apple TV+ am Wochenende gratis schauen

Wie Apple nun nämlich bekannt gegeben hat, können interessierte Zuschauer den Dienst von Apple TV+ am ersten Wochenende des neuen Jahres völlig kostenfrei nutzen. Dabei handelt es sich um den 4. und 5. Januar 2025. Genaue Details hat Apple bislang noch nicht genannt, allerdings ist davon auszugehen, dass der 48 Stunden lange Gratis-Zugang in der Nacht von Freitag auf Samstag beginnen und am Sonntagabend wieder enden wird.

This weekend, see for yourself.



Stream for free Jan 4-5. pic.twitter.com/8p6PCUYpms — Apple TV (@AppleTV) December 30, 2024

Um das Gratis-Wochenende nutzen zu können, wird lediglich ein Apple-Account benötigt. Die App, um das Programm von Apple TV+ streamen zu können, steht für nahezu alle Geräte zum kostenlosen Download bereit. So könnt ihr euch die App beispielsweise auch direkt auf eure PS5 oder PS4 herunterladen.

Zahlreiche Serien-Highlights und Oscar-nominierte Filme

Das Programm von Apple TV+ umfasst jede Menge Serien-Highlights. Dazu zählen neben den eingangs bereits erwähnten Titeln auch interessante Formate wie die Spionagethriller-Serie „Slow Horses“ mit Gary Oldman in der Hauptrolle oder die düstere Sci-Fi-Serie „Dark Matter“, in der Schauspieler Joel Edgerton zuletzt brillieren konnte – dazu lest ihr auch mehr in unserer Serienkritik zu „Dark Matter“. Ebenfalls auf Apple TV+ glänzen durfte auch Jake Gyllenhaal im Gerichts-Thriller „Aus Mangel an Beweisen“:

Neben den zahlreichen Serien umfasst das Angebot von Apple TV+ aber auch eine große Auswahl an Filmen. So können sich Zuschauer unter anderem auch Oscar-nominierte Werke wie beispielsweise „Killers of the Flower Moon“ oder „Napoleon“ zu Gemüte führen. Und auch die neue Star-besetzte Krimikomödie „Wolfs“ mit Brad Pitt und George Clooney steht zum Abruf bereit.

So oder so: Wer sich am kommenden Wochenende dazu entscheidet, den Gratis-Zugang zu Apple TV+ in Anspruch zu nehmen, steht 48 Stunden lang vor der Qual der Wahl.

Weitere Meldungen zu Apple TV+.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren