PS Plus: Januar-Spiele vor Ankündigung – Termine in der Übersicht

PS Plus:

Im Januar 2025 werden die Kataloge von PS Plus Extra und Premium wieder um neue Titel erweitert und auch Essential-Abonnenten können sich auf Spiele-Nachschub freuen. Wann die Neuzugänge voraussichtlich angekündigt und freigeschaltet werden, verraten wir euch in unserer Termin-Übersicht.

Auch wenn das Jahr 2025 womöglich einige Überraschungen bereithalten wird, steht eine Sache definitiv fest: Abonnenten von PlayStation Plus Essential, Extra und Premium werden sich im Januar wieder über kostenlosen Spiele-Nachschub freuen können. Die offizielle Ankündigung der neuen Essential-Titel dürfte bereits am morgigen Mittwoch erfolgen, während der Zugriff auf die Spiele dann einige Tage später ermöglicht wird.

Extra- und Premium-Abonnenten hingegen müssen sich noch etwas länger gedulden. Damit ihr aber in jedem Fall den Überblick behaltet, haben wir nachfolgend noch einmal alle wichtigen Termine für die monatlichen PS-Plus-Spiele im Januar 2025 für euch zusammengefasst.

Termin für PS Plus Essential, Extra und Premium im Dezember 2024

Da Sony höchstwahrscheinlich wie gewohnt seinem festgelegten Rhythmus folgen wird, dürften die drei neuen Spiele für PS Plus Essential am ersten Neujahrstag angekündigt werden. Gegen 17:30 Uhr deutscher Zeit dürfte es voraussichtlich so weit sein.

Heruntergeladen und gespielt werden können die Neuzugänge dann rund eine Woche später: Am Dienstag, dem 7. Januar 2025 dürfte Sony die entsprechende Freischaltung vornehmen. Diese erfolgt in der Regel noch vor 11 Uhr deutscher Zeit.

Ankündigung von PS Plus Essential:

Voraussichtlich am Mittwoch, 1. Januar 2025 um 17:30 Uhr

Freischaltung von PS Plus Essential:

Voraussichtlich am Dienstag, dem 7. Januar 2025 vor 11 Uhr

Um welche Spiele die Kataloge von PS Plus Extra und Premium erweitert werden, erfahren wir dann in der Mitte des Monats. Die Ankündigung dürfte knapp eine Woche nach Freischaltung der Essential-Titel erfolgen. Gespielt wird dann wie gewohnt sechs Tage später.

Ankündigung von PS Plus Extra & Premium:

Voraussichtlich am Mittwoch, 15. Januar 2025 um 17:30 Uhr

Freischaltung von PS Plus Extra & Premium:

Voraussichtlich am Dienstag, 21. Januar 2025 vor 11 Uhr

Unter den Fans wird bereits wieder fleißig gemutmaßt, über welche Neuzugänge sich PS-Plus-Nutzer im Januar 2025 freuen könnten. So tippen die Nutzer im PS-Plus-Subreddit unter anderem auf „Resident Evil Village“ und „South Park: Snow Day“. Ebenfalls oft genannt werden „Atomic Heart“, „Avatar: Frontiers of Pandora“, „Star Wars Jedi: Survivor“ oder „Lords of the Fallen“.

Diese Spiele werden im Januar aus PS Plus Extra und Premium entfernt

Doch über all die Vorfreude auf die kommenden PS-Plus-Spiele darf natürlich nicht vergessen werden, dass im Januar 2025 auch wieder zahlreiche Titel aus dem Katalog von PS Plus Extra und Premium entfernt werden. Welche Spiele im nächsten Monat wegfallen, könnt ihr an dieser Stelle nachlesen:

Falls ihr nicht auf die neuen Spiele für PlayStation Plus warten wollt, habt ihr aktuell noch die Möglichkeit das ein oder andere Schnäppchen im Rahmen des groß angelegten Januar-Sale im PS Store zu machen. Dort stehen noch bis zum 7. Januar 2025 um 00:59 Uhr mehr als 6.000 Angebote für die PS5 und PS4 bereit:

Wenn es euch nach einem bestimmten Genre dürstet, könnte sich auch ein Blick auf unsere Angebots-Übersichten lohnen. So haben wir für euch unter anderem die besten Rollenspiele im Januar-Sale herausgesucht. Rennspiel-Fans werden zudem an dieser Stelle fündig und auch die interessantesten Horror-Spiele haben wir euch für zusammengefasst.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren