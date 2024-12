PS Plus Extra & Premium: Diese Spiele fliegen im Januar aus dem Abo – Liste mit Übersicht

PlayStation-Plus-Abonnenten wissen es natürlich längst: Jeden Monat erweitert Sony die Spielebibliotheken für die Tarife Extra und Premium, entfernt gleichzeitig jedoch auch eine kleinere Liste an Abo-Titeln. Die Ankündigung über die Wegfälle erfolgt stets einen Monat vor Inkrafttreten der Änderung, sodass den Abonnenten noch etwas Zeit bleibt, die betreffenden Titel abzuschließen.

Leider kommuniziert der PlayStation-Konzern in seinem offiziellen Blog lediglich die Neuzugänge des PS-Plus-Portfolios, während die Abgänge gesondert im PlayStation-Plus-Bereich der Konsole einzusehen sind. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, den PlayStation Store nach entsprechenden Hinweisen zu durchsuchen, doch das ist ein eher umständlicher und nicht immer verlässlicher Weg.

PS Plus Extra & Premium – Wegfallende Spiele im Januar 2025

Daher haben wir im Folgenden eine Liste derjenigen PlayStation-Spiele erstellt, die im Januar 2025 aus den Premium- und Extra-Bibliotheken des PS-Plus-Abonnements entfernt werden sollen. Mit dem Remake von „Resident Evil 2“ sowie den Zerstörungsorgien von „Just Cause 4 / Reloaded“ und „Just Cause 3“ trifft es hier einige namhafte Titel; außerdem müssen gleich zwei Einträge aus der beliebten „Life is Strange“-Reihe gehen. Die gesamte Liste sieht wie folgt aus:

Dragonball FighterZ

Hardspace: Shipbreaker

Just Cause 3

Just Cause 4 / Reloaded

Legend of Mana

Life Is Strange

Life Is Strange: Before The Storm

Pure Hold’em

Resident Evil 2 (Remake)

Secret of Mana

Street Fighter 30th Anniversary Collection

Traditionell beendet Sony einen PlayStation-Plus-Monat mit der offiziellen Enthüllung der neuen Spiele für die Essential-Bibliothek. Die Ankündigung erfolgt immer am letzten Mittwoch eines Monats gegen 17:30 Uhr unserer Zeit. Welche Neuzugänge im Dezember 2024 den Essential-Tarif attraktiv machen sollen, lest ihr an dieser Stelle.

PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Online-Dienst von Sony, der in drei Tarife – Essential, Extra sowie die teuerste Variante Premium – unterteilt ist. In unserem ausführlichen Special lest ihr alles Wissenswerte über die unterschiedlichen Stufen. Neben Spieleneuzugängen zählen übrigens auch exklusive Rabatte im PlayStation Store sowie Cloud-Speicherplatz für Spielstände zu den bestellbaren Vorteilen.

