Filme & Serien: Diese 11 Videospiel-Verfilmungen starten 2025

2025 stehen gleich mehrere Videospiel-Adaptionen in Film- und Serienform in den Startlöchern, auf die sich Fans freuen dürfen. 11 davon möchten wir euch nachfolgend in unserer kleinen Übersicht etwas genauer vorstellen.

Mit Staffel 2 von „Arcane“, der 1. Season von „Fallout“ und zuletzt dem Kinoabenteuer „Sonic the Hedgehog 3“ hatte das Film- und Serienjahr 2024 das eine oder andere Highlights für Fans von Videospiel-Adaptionen zu bieten. Glücklicherweise stehen auch 2025 gleich mehrere vielversprechende Projekte in den Startlöchern, etwa Season 2 von „The Last of Us“, von denen wir euch in diesem Artikel elf etwas genauer vorstellen möchten.

Grisaia Phantom Trigger: The Animation

Release: 1. Januar 2025

Einst war die Mihama-Akademie ein Zufluchtsort für junge Mädchen. Diese Tage sind jedoch vorbei, denn inzwischen wurde sie in die SORD-Schule (Special Organization for Research & Development) umfunktioniert. In dieser sollen die Talente der Mädchen für die Landesverteidigung gefördert werden. Zu ihnen gehören auch Rena, Tohka, Murasaki, Maki, Gumi und Chris. Sie übernehmen Fälle, die selbst für die Polizei zu kompliziert sind.

In „Grisaia Phantom Trigger: The Animation“ gut ausgebildete Mädchen schwierige Missionen.

Den Anfang macht im neuen Jahr die Anime-Adaption der Visual Novel „Grisaia: Phantom Trigger“, die bei Bibury Animation Studios („The Quintessential Quintuplets“) produziert wird. Kousuke Murayama („Locodol“) führt Regie. Ursprünglich sollte die Anime-Serie bereits 2024 ihre Premiere feiern, doch dann wurde der Release kurzfristig etwas nach hinten verschoben. Hierzulande könnt ihr die Show bei Crunchyroll im Simulcast verfolgen.

Farmagia

Release: 10. Januar 2025

Der Herrscher von Felicidad ist tot, woraufhin der despotische Glaza die Macht ergreift und ein brutales Regie aufbaut. In der Unterwelt des Reiches lebten einst menschenähnliche Wesen mit Monstern in Harmonie. Ten, ein sogenannter Farmagia, gehörte auch zu ihnen. Ihnen ist es möglich, aus Samen mächtige Monster zu züchten und im Kampf einzusetzen. Mit seinen Freunden und ihrer eigenen Monsterarmee will Ten die Bürger Felicidads befreien.

„Farmagia“ basiert auf einem Anfang November 2024 erschienen Action-RPG. Sollte euch der Zeichenstil von „Farmagia“ an „Fairy Tail“ oder „Edens Zero“ erinnern, täuschen euch eure Augen übrigens nicht. Hiro Mashima, der Schöpfer beider Seiten, ist für das Charakterdesign des Spiels verantwortlich. Die Anime-Serie, die im Studio Bridge („Fairy Tail: Final Series“) unter der Regie von Shinji Ishihara („Log Horizon“) entsteht, könnt ihr bei Crunchyroll ansehen.

Castlevania: Nocturne Staffel 2

Release: 16. Januar 2025

Der Kampf gegen das Böse geht weiter: Erzsebet Bathory, der Messias der Vampire, greift nach der Macht der Göttin Sekhmet, um die Welt in immerwährende Dunkelheit zu stürzen. Alle Hoffnung ist jedoch noch nicht verloren, denn Richter Belmont und seine Freunde erhalten unerwartete Unterstützung von Alucard! Draculas Sohn ist wiedergekehrt, um die Menschheit erneut zu beschützen. Ob unsere Helden gemeinsam gewinnen können?

Richter Belmont erlebt 2025 in Season 2 von „Castlevania: Nocturne“ neue Abenteuer.

Mitte Januar 2025 geht die gefeierte Dark-Fantasy-Animationsserie endlich bei Netflix in die nächste Runde. Produziert wird die Verfilmung der Videospielklassiker „Castlevania: Rondo of Blood“ und „Castlevania: Symphony of the Night“ erneut im Studio Powerhouse Animation („Tomb Raider: The Legend of Lara Croft“). Adam Deats und Sam Deats, die beide bereits an der ersten „Castlevania“-Serie beteiligt waren, führen Regie.

Ein Minecraft Film

Release: 3. April 2025

In der Welt von Minecraft ist eure Kreativität überlebenswichtig, wie die vier Außenseiter Dawn, Garrett, Henry und Natalie schnell herausfinden müssen. Durch ein Portal werden diese nämlich in ein kubisches Wunderland transportiert. Um wieder in ihre Welt zurückkehren zu können, müssen sie die Regeln dieser Welt verstehen und mithilfe ihres Erfindungsreichtums allerlei Gefahren überwinden. Zum Glück steht ihnen Steve zur Seite.

Mit „Ein Minecraft Film“ erhält eines der erfolgreichsten Videospiele aller Zeiten seinen eigenen Kinofilm. Regie führt Jared Hess („Nacho Libre“), der bereits Erfahrung mit abgedrehten Komödien gesammelt hat. In den Hauptrollen sind Jack Black („Jumanji: Willkommen im Dschungel“), Danielle Brooks („Orange is the New Black“), Jason Momoa („Aquaman“), Emma Myers („Wednesday“) und Sebastian Eugene Hansen („Just Mercy“) zu sehen.

Until Dawn

Release: 25. April 2025

Das Videospieloriginal dreht sich um eine Gruppe von acht Freunden, die zu einer entlegenen Berghütte zurückkehren. Dort sind vor einem Jahr zwei ihrer Freundinnen spurlos verschwunden. Was als ein harmloser Spaß beginnt, soll sich für unsere jungen Hauptfiguren schon nach kurzer Zeit in einen waschechten und brutalen Albtraum verwandeln. Wie genau sich der Kinofilm an die Vorlage halten wird, ist bisher noch nicht bekannt.

Über die Videospiel-Verfilmung „Until Dawn“ ist noch recht wenig bekannt.

Dafür wissen wir, dass PlayStation Productions und Screen Gems mit David F. Sandberg („Shazam!“) einen versierten Horrorregisseur für die Umsetzung des PlayStation-Games verpflichtet haben. Sandberg hat zu Beginn seiner Hollywoodkarriere die Horrorfilme „Lights Out“ und „Annabelle 2“ inszeniert. Die Hauptrollen übernehmen unter anderem Michael Cimino („Love, Victor“), Maia Mitchell („The Artful Dodger“) und Ella Rubin („Masters of the Air“).

Mortal Kombat 2

Release: 23. Oktober 2025

An dieser Stelle können wir uns kurz fassen: Offizielle Handlungsdetails zu „Mortal Kombat 2“ sind gegenwärtig quasi nicht existent. Laut Gerüchten soll Shao Khan der Oberbösewicht des blutigen Fantasy-Abenteuers sein. Darüber hinaus soll Baraka eine wichtige Rolle spielen. Gesichert sind dafür die Auftritte verschiedener beliebter Charaktere des Franchise. Hierzu gehören unter anderem Jade, Johnny Cage, Kitana und Quan Chi.

Da der zweite Teil der neuen Filmreihe bereits in zehn Monaten starten soll, dürften offizielle Informationen vermutlich nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Gesichert ist indes die Rückkehr von Regisseur Simon McQuoid, der bereits den Erstling inszeniert hatte. Neu mit dabei sind hingegen zum Beispiel Martyn Ford als Shao Khan, Tati Gabrielle als Jade, Adeline Rudolph als Kitana sowie Karl Urban als Johnny Cage.

Five Nights at Freddy’s 2

Release: 4. Dezember 2025

Da wo wir gerade aufgehört hatten, können wir bei „Five Nights at Freddy’s 2“ nahtlos weitermachen. Der erste Film hatte sich 2023 zu einem waschechten Überraschungshit entwickelt. Bei einem vermuteten Budget von rund 20 Millionen US-Dollar hat der Horrorfilm an den internationalen Kinokassen beinahe 300 Millionen US-Dollar eingespielt. Laut Deadline hat die Games-Adaption damit einen Nettoprofit von 161 Millionen US-Dollar eingebracht.

Die ikonischen Animatronics dürfen natürlich auch in „Five Nights at Freddy’s 2“ nicht fehlen.

Eine Fortsetzung war angesichts solcher Zahlen nur eine Frage der Zeit. Regisseurin Emma Tammi, die bereits beim ersten Teil diese Position innehatte, kehrt für das Sequel zurück – ebenso wie Hauptdarsteller Josh Hutcherson („Die Tribute von Panem“-Reihe), der in einem Interview angedeutet hatte, dass sich Fans auf eine größere und gruseligere Fortführung der Geschichte freuen dürften. Hierbei behilflich sein sollen auch neue Animatronics.

Devil May Cry

Release: April 2025

An der Pforte zwischen Dämonen- und Menschenwelt sind finstere Mächte am Werk, die das Tor öffnen wollen. Mittendrin ist Halbdämon und Dämonenjäger Dante, der nicht ahnt, dass das Schicksal beider Welten auf seinen Schultern lastet. Darüber hinaus sind Auftritte von Dantes Freundin Lady und seinem Zwillingsbruder Vergil bestätigt. Welche Rolle beide Fanlieblinge in der Geschichte spielen werden, ist allerdings noch unklar.

Mehr als 17 Jahre nach der „DMC“-Anime-Serie von Studio Madhouse („Death Note“) schickt Netflix eine neue Animationsserie rund um den ikonischen weißhaarigen Halbdämon aus Capcoms gefeierter „Devil May Cry“-Spielereihe ins Rennen. Adi Shankar („Castlevania“) fungiert als Showrunner und Executive Producer des actionreichen Fantasy-Abenteuers, das im südkoreanischen Studio Mir („Die Legende von Korra“) entsteht.

The Last of Us Staffel 2

Release: Frühling 2025

Fünf Jahre sind seit Ellies und Joels Reise durch die Überreste der einstigen Vereinigten Staaten von Amerika vergangen. Inzwischen leben beide in der Siedlung Jackson, wo sie sich ein verhältnismäßig normales Leben aufgebaut haben. Eines Tages sollen sich die Ereignisse jedoch noch einmal überschlagen und Ellie bricht zu einer neuen Tour auf, die sie bis an ihre Grenzen und darüber hinaus treiben soll. Wird sie dieses Abenteuer heile überstehen?

In Staffel 2 von „The Last of Us“ sehen wir, wie Ellies und Joels Abenteuer weitergeht.

Staffel 2 von „The Last of Us“ gehört sicherlich zu den meisterwarteten Serienfortsetzungen des kommenden Jahres. Die Fortsetzung adaptiert einen Teil der Ereignisse des PlayStation-Hits „The Last of Us Part 2“. Wie viel genau, ist noch unklar. Während Pedro Pascal als Joel und Bella Ramsey als Ellie zurückkehren, stoßen unter anderem Kaitlyn Dever als Abby, Isabela Merced als Dina sowie Young Mazino als Jesse neu zur Besetzung des Serienhits dazu.

Gnosia

Release: 2025

Die Besatzung eines durchs Weltall treibenden Raumschiffs sieht sich plötzlich einer außerirdischen Bedrohung gegenüber, den sogenannten Gnosia. Diese sehen Menschen zum verwechseln ähnlich, kommen ihren ahnungslosen Opfern näher, führen sie hinters Licht und schalten sie anschließend aus. Wem können die Überlebenden noch vertrauen, wenn sie nicht wissen, wer von ihnen tatsächlich ein Freund und wer vielleicht ein Feind ist?

„Gnosia“ basiert auf einer gleichnamigen Visual Novel, die 2019 exklusiv für die PlayStation Vita veröffentlicht wurde. In den darauffolgenden Jahren folgten Umsetzungen für weitere Plattformen, etwa die PS4 und die PS5. Anfang Dezember 2024 wurde offiziell eine Verfilmung des Spiels in Form einer Anime-Serie angekündigt. Der Start ist für 2025 geplant, allerdings gibt es noch keine Infos zum Studio, zu den Verantwortlichen und zum Cast.

Guilty Gear Strive: Dual Rulers

Release: 2025

Technologie und Wissenschaft haben ausgedient, denn die Magie hat ihnen als Motor der Neuzeit den Rang abgelaufen. Friedliche Zeiten sind deshalb allerdings nicht angebrochen, denn sogenannte Gears, biologische Waffen, rebellieren gegen die Menschheit. Ein verheerender Krieg entbrennt, der tiefe Narben zurücklässt. Eines schicksalhaften Tages trifft Sin Kiske, das Kind eines Menschen und eines Gears, auf ein Mädchen, das Gears verabscheut.

Sol und Sin tauchen 2025 beide in der Anime-Serie „Guilty Gear Strive: Dual Rulers“ auf.

Das gefeierte Fighting-Game-Franchise erhält mit „Guilty Gear Strive: Dual Rulers“ 2025 eine Anime-Adaption. Die TV-Serie entsteht im Studio SANZIGEN („The Heroic Legend of Arslan“) unter der Regie von Shigeru Morikawa (Episode Director bei „Monogatari Series: Off & Monster Season“). Das Drehbuch stammt aus der Feder von Norimitsu Kaiho („Solo Leveling“). Ein genauer Starttermin der Animationsserie steht gegenwärtig noch aus.

Weitere Videospiel-Adaptionen, die 2025 starten könnten:

Arknights: Rise from Ember: Die Fortsetzung zu „Arknights: Perish in Frost“ wurde bereits vor einigen Monaten angekündigt, doch anschließend wurde es wieder still um das Projekt. Denkbar wäre, dass die Anime-Serie zum Mobile-Game-Hit 2025 startet.

Die Fortsetzung zu „Arknights: Perish in Frost“ wurde bereits vor einigen Monaten angekündigt, doch anschließend wurde es wieder still um das Projekt. Denkbar wäre, dass die Anime-Serie zum Mobile-Game-Hit 2025 startet. Return to Silent Hill: Die Dreharbeiten zum mittlerweile dritten „Silent Hill“-Kinofilm sind inzwischen abgeschlossen und auch ein erster Trailer wurde bereits veröffentlicht. Ein Kinostart im Laufe des neuen Jahres dürfte deshalb durchaus realistisch sein.

Die Dreharbeiten zum mittlerweile dritten „Silent Hill“-Kinofilm sind inzwischen abgeschlossen und auch ein erster Trailer wurde bereits veröffentlicht. Ein Kinostart im Laufe des neuen Jahres dürfte deshalb durchaus realistisch sein. Witch on the Holy Night: Der Anime-Kinofilm zur gleichnamigen Visual Novel befindet sich schon seit einiger Zeit im Studio ufotable („Demon Slayer“) in Arbeit. 2025 könnte das Projekt endlich die Ziellinie überqueren und offiziell im Kino starten.

Auf welche Videospiel-Adaption freut ihr euch 2025 schon ganz besonders?

