Five Nights at Freddy’s 2: Größer und gruseliger – „Fans werden dafür schwärmen“

Der zweite "Five Nights at Freddy's"-Film soll deutlich ambitionierter ausfallen als Teil eins. Das teilte der Darsteller von Mike Schmidt mit.

Im April dieses Jahres bestätigte Blumhouse den Nachfolger zu „Five Nights at Freddy’s“. Einen Monat später haben wir erfahren, dass der Kinostart für Dezember 2025 geplant ist.

Der Schauspieler Josh Hutcherson wird erneut in der Rolle von Mike Schmidt vertreten sein. Nun sprach er mit dem Männermagazin Esquire über den zweiten Film. Dabei gab er zu verstehen, dass die Ambitionen definitiv höher sind als bei Teil eins.

Es ist viel größer, es steht mehr auf dem Spiel… Es werden mehr Animatronics eingesetzt, andere Animatronics, und die Welt öffnet sich auf eine große Weise Josh Hutcherson über den zweiten „Five Nights at Freddy’s“-Film

Aber nicht nur größer, sondern auch gruseliger soll der Streifen laut dem Schauspieler ausfallen. Zudem glaubt er: „Die Fans werden dafür schwärmen.“

Balance von Five Nights at Freddy’s 2 ist gerade das Thema

Momentan gehe es darum, die richtige Balance zu finden. Einerseits soll die Welt „auf wirklich coole Weise“ erweitert werden, andererseits sollen die Charaktere „auf dem Boden der Tatsachen“ bleiben.

„Das ist etwas, wofür wir alle im ersten Film gekämpft haben, denn diese Welt, die erschaffen wurde, ist so abgefahren. Sie ist in gewisser Weise so übertrieben und verrückt, dass wir die emotionale Wahrheit der Charaktere finden mussten, um zu funktionieren“, erklärt Hutcherson.

Offiziell ist es zwar noch nicht, aber die Handlung soll auf dem Videospiel „Five Nights at Freddy’s 2“ basieren. Zu den Animatronics Freddy, Bonnie, Chica und Foxy würden sich demnach Puppet und Balloon Boy Animatronics dazugesellen.

Einem Hinweis zufolge starten die Dreharbeiten spätestens in diesem Monat. Möglicherweise sind sie sogar bereits im Gange.

Neben Josh Hutcherson ist übrigens auch Matthew Lillard wieder dabei. Der 54-Jährige verkörpert erneut den Antagonisten William Afton. Weitere Schauspieler wurden bisher nicht bekanntgegeben.

Den ersten „Five Nights at Freddy’s“-Teil könnt ihr euch entweder auf Amazon als Blu-Ray kaufen oder auf verschiedenen Plattformen wie beispielsweise WOW streamen.

