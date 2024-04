Five Nights at Freddy’s: Horror-Verfilmung erhält einen Nachfolger

Five Nights at Freddy's:

Nach dem brachialen Erfolg von "Five Nights at Freddy's" ist es nicht gerade überraschend: Die Verfilmung der Horror-Spielereihe geht in die zweite Runde.

Der Nachfolger zu „Five Nights at Freddy’s“ ist offiziell! Blumhouse bestätigte den zweiten Film und nannte gleich den Zeitraum, in dem der Film starten wird.

Blumhouse Productions bestätigte den Nachfolger heute auf Twitter/X. Gleich dazu nannte die Filmproduktionsgesellschaft den Veröffentlichungszeitraum. Im Herbst 2025 startet der zweite Film voraussichtlich in den Kinos.

Der erfolgreichste Film von Blumhouse

Details zum Film liegen gegenwärtig noch nicht vor. Teil eins knackte jedenfalls mehrere Rekorde, weshalb eine Fortsetzung wenig überraschend ist. Ganze 291 Millionen US-Dollar wurden eingespült, was bei dem geringen Budget von nur 20 Millionen US-Dollar durchaus beachtlich ist. Tatsächlich ist es der erfolgreichste Blumhouse-Film überhaupt.

Zudem legte „Five Nights at Freddy’s“ das zweitgrößte Eröffnungswochenende einer Spielverfilmung hin. Nur der „The Super Mario Bros. Movie“ , der übrigens auch einen Nachfolger bekommt, startete noch besser.

In qualitativer Hinsicht sind die Meinungen zwischen Presse und Zuschauer weit auseinandergegangen. Der Metascore beträgt gerade einmal 33 Punkte und ist damit dem negativen Bereich zuzuordnen. Die Nutzer hingegen haben durchschnittlich 7,9 Punkte vergeben, was eine positive Wertung darstellt.

„Five Nights at Freddy’s“ ist am 26. Oktober 2023 gestartet. Die Handlung dreht sich um den Sicherheitsbeamten Mike Schmidt, der eine neue Arbeitsstelle in Freddy Fazbear’s Pizza“ annimmt. Warum ein längst geschlossenes Familienrestaurant einen Nachtwächter braucht? Das findet er schon bald heraus. In der Lokalität erwachen nämlich animatronische Maskottchen zum Leben, die jeden umbringen, der sich nach Mitternacht ins Gebäude traut.

