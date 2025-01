PS5 Pro: Rabatt lässt den Preis spürbar schrumpfen

Anfang November 2024 kam die PS5 Pro mit einem dicken Preisschild von 799 Euro auf den Markt. Doch schon kurze Zeit später gewährten erste Händler kleinere Rabatte auf Sonys neue Mid-Gen-Konsole, sodass interessierte Käufer zwischen 50 und 85 Euro sparen konnten.

Doch nun gibt es die PS5 Pro aktuell zum absoluten Bestpreis. Verantwortlich dafür sind MediaMarkt und Saturn, die passend zum Jahresbeginn eine neue Rabattaktion gestartet haben, die euch auf ausgewählte Artikel einen Nachlass von elf Prozent bietet.

PS5 Pro mit 87,89 Euro Preisnachlass

Durch den Rabatt von insgesamt elf Prozent schrumpft der Preis der PS5 Pro spürbar und fällt von ursprünglich 799 Euro auf nur noch 711,01 Euro. Günstiger gab es die neue Power-Konsole bislang nirgendwo zu ergattern. Selbst im Rahmen des Black Friday 2024 wurde die PS5 Pro für 749 Euro angeboten.

Erhältlich ist der Rabatt wahlweise bei MediaMarkt oder Saturn. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist die PS5 Pro in euren digitalen Warenkorb zu legen. Der Rabatt von elf Prozent wird schließlich an der Kasse automatisch abgezogen.

Gültig ist die 11-Prozent-Aktion von MediaMarkt und Saturn noch bis zum 6. Januar 2025. Dementsprechend haben potenzielle Käufer noch etwas Bedenkzeit. Allerdings ist nicht bekannt, wie viele Exemplare der PS5 Pro die Händler auf Lager haben. Ein Ausverkauf könnte bereits vor Ablauf der Aktion möglich sein.

Disk-Käufer dürfen zudem nicht außer Acht lassen, dass die PS5 Pro ohne Laufwerk daherkommt. Dementsprechend muss das Zubehör noch extra gekauft werden. Bei MediaMarkt und Saturn ist das PS5-Laufwerk derzeit aber nicht erhältlich.

Lohnt sich der Kauf einer PS5 Pro?

Seit der Veröffentlichung Anfang November 2024 sorgte die PS5 Pro immer wieder für Schlagzeilen – positiv als auch negativ. Käufer der Konsole dürfen sich in jedem Fall über ein zusätzliches Plus an Leistung freuen und können so bereits mehr als 50 Spiele, die mit dem PS5-Pro-Enhanced-Label gekennzeichnet sind, in einer verbesserten grafischen Qualität genießen.

Auf der anderen Seite sorgte Sonys neue Upscaling-Technologie PSSR bei einigen Spielen zuletzt auch für Probleme. Unter anderen konnte es zu Fehlern bei der grafischen Darstellung kommen. Allerdings haben bereits zahlreiche Entwickler nachgebessert und entsprechende Updates für ihre Titel veröffentlicht. Für die Zukunft ist außerdem davon auszugehen, dass PSSR weiter verbessert wird und die Entwickler vor weniger Probleme stellt.

