Helldivers 2: Entwickler äußert sich zur DEI-Debatte – „Macht gute Spiele, keine politischen Statements“

Die Förderung von Vielfalt in Videospielen sorgte in letzter Zeit für zahlreiche Debatten. Der Creative Director von „Helldivers 2“ ist überzeugt: DEI würde Spiele nicht bereichern, sondern stattdessen sogar beeinträchtigen.

In der Vergangenheit versuchten Entwickler vermehrt das DEI-Konzept für ihre Spiele umzusetzen, stießen dabei aber oftmals auch auf Gegenwehr. So sorgte zuletzt unter anderem „Dragon Age: The Veilguard“ für einige Debatten unter den Spielern und auch das kommende „Intergalactic: The Heretic Prophet“ von Naughty Dog führte mit seiner Charakterwahl zu zahlreichen Diskussionen. Dass der DEI-Ansatz Videospiele nicht bereichert, sondern eher beeinträchtigen würde, davon ist auch Johan Pilestedt von „Helldivers 2“-Entwickler Arrowhead Game Studios überzeugt.

Helldivers-2-Entwickler will nur gute Spiele machen

So sprach der Creative Director von „Helldivers 2“ in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) über das neue Jahr und verriet, dass er für Arrowhead an einem neuen „High Concept“ arbeiten würde. Als einer der Fans Pilestedt darum bat, für kommende Spiele niemals das DEI-Konzept zu verfolgen, antwortete er: „Wenn es nicht zum Spielerlebnis beiträgt, dann schadet es. Und Spiele sollten ein reines Streben nach erstaunlichen Momenten sein.“

Auf die Frage, ob DEI auch einem Spiel wie „Helldivers 2“ geholfen hätte, entgegnete Pilestedt mit einem Augenzwinkern: „Ich mag keine Etiketten. Aber die Menschheit ist auf der Super-Erde in ihrer extremen Fremdenfeindlichkeit vereint. #Inclusion, also vielleicht ist das DEI?“ Abschließend verrät er, dass ihn die DEI-Thematik nicht wirklich interessiere. „Mir ist es wirklich egal. Macht gute Spiele, macht keine zeitgenössischen politischen Statements“, so der Creative Director.

Helldivers 2 wurde zum erfolgreichsten Launch von SEI

Ob mit oder ohne DEI-Bemühungen: „Helldivers 2“ wurde für die Arrowhead Game Studios und auch für Sony zu einem echten Erfolg. Das Actionspiel entwickelte sich nämlich zum erfolgreichsten Launch in der Geschichte von Sony Interactive Entertainment, sodass sich mittlerweile mehr als 15 Millionen Spieler in die Coop-Schlachten stürzen. 2024 konnte man außerdem auch den Golden Joystick Award für das beste Multiplayer-Spiel gewinnen. Zudem sorgte erst im Dezember ein umfangreiches Update namens „Omen der Tyrannei“ für neue Spielinhalte.

Ausruhen möchten sich die Entwickler auf den bisherigen Erfolgen aber nicht: Erst vor wenigen Tagen versprachen die Macher, „Helldivers 2“ auch langfristig mit neuen Inhalten und Features zu versorgen. Demnach sei auch ein mögliches „Helldivers 3“ bislang noch kein Thema für die Arrowhead Game Studios.

