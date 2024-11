Helldivers 2: Mit Golden Joystiq Award ausgezeichnet & beeindruckende Spielerzahl bestätigt

Zu den ersten großen Überraschungshits des Videospieljahres 2024 gehörte „Helldivers 2“. Der von Arrowhead entwickelte Coop-Shooter erschien im Februar 2024 für den PC sowie die PS5 und brachte es schnell auf mehrere Millionen Spieler.

In den Monaten nach dem Release versorgten die Entwickler „Helldivers 2“ regelmäßig mit Updates und neuen Inhalten, was maßgeblich zur Entstehung einer treuen Community beitrug. Der Lohn der Mühe: Auf den Golden Joystiq Awards durfte sich Arrowhead in dieser Woche nicht nur über eine Auszeichnung freuen.

So sicherte sich „Helldivers 2“ den Preis für den besten Multiplayer-Titel des Jahres 2024.

Arrowheads Coop-Shooter weiter auf Erfolgskurs

Die Auszeichnung nahmen die Verantwortlichen von Arrowhead zum Anlass, um uns neue Zahlen zu „Helldivers 2“ zu liefern. Wie das Studio bekannt gab, verzeichnet der Coop-Shooter mittlerweile mehr als 15 Millionen Spieler.

Allerdings gilt zu beachten, dass die Anzahl der Spieler nicht mit den Verkaufszahlen von „Helldivers 2“ gleichzusetzen ist.

Wie oft sich der Shooter seit dem Release im Februar 2024 verkaufte, wissen wir leider nicht. Das letzte Update stammt aus dem Mai dieses Jahres, als Sony von zwölf Millionen verkauften Einheiten sprach. Des Weiteren wies das Unternehmen darauf hin, dass sich „Helldivers 2“ zum bislang schnellstverkauften Titel in der Geschichte von Sony entwickelte.

Zudem handelt es sich bei „Helldivers 2“ mit einem Steam-User-Peak von über 450.000 Spielern um den erfolgreichsten PC-Titel der PlayStation Studios.

Helldivers 2 soll langfristig unterstützt werden

In der Vergangenheit betonten die Verantwortlichen von Arrowhead mehrfach, dass sich die Spieler von „Helldivers 2“ auf eine langfristige Unterstützung des Coop-Shooters einstellen dürfen.

Zu den kommenden Inhalten gehören zum einen die Kriegsanleihen, die neuen Herausforderungen, Waffen und Ausrüstungsgegenständen den Weg ins Spiel ebnen.

Des Weiteren denkt das Studio über diverse neue Features nach. Darunter eine Transmog-Funktion, die es euch ermöglichen würde, eure Rüstungen optisch anzupassen. Laut dem verantwortlichen Creative Director handelt es sich bei den anpassbaren Rüstungen um ein Feature, das die Entwickler aktuell untersuchen.

Wann die Funktion Einzug in „Helldivers 2“ hält, ließ Arrowhead aber offen. Selbiges gilt übrigens für die Frage, wann der Shooter mit einer PS5 Pro-Unterstützung versehen wird.

