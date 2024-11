Helldivers 2: Playtests neuer Features in Live-Spielen? Arrowhead räumt mit Gerüchen auf

Im offiziellen Subreddit von "Helldivers 2" hielten sich in der Vergangenheit hartnäckig mehrere Gerüchte rund um den Coop-Shooter. Unter anderem hieß es, dass Arrowhead neue Features im Rahmen von Playtests in Live-Spielen testet. Gerüchte, zu denen sich die Entwickler nun äußerten.

Im offiziellen Subreddit von „Helldivers 2“ hält das Team von Arrowhead die Spieler nicht nur über alle wichtigen Entwicklungen rund um den Coop-Shooter auf dem Laufenden.

Gleichzeitig herrscht ein reger Austausch innerhalb der Community. Neben „Helldivers 2“ an sich und den Inhalten des Shooters diskutierten die Spieler zuletzt immer wieder zwei Gerüchte, die sich recht hartnäckig halten. Zum einen geht es um die Frage, ob wir Entwickler in der Welt von „Helldiverse 2“ an bestimmten Dev-Tags oder Symbolen an ihrem Namen erkennen.

Diesbezüglich äußerte sich Arrowhead wie folgt: „Erstens: Derzeit haben/verwenden wir keine Dev-Tags, andere Entwicklerkennungen oder Markierungen im Spiel, wenn wir spielen. Wenn wir Helldivers 2 spielen, sehen unsere Namen genauso aus wie eure.“

Entwickler warnen vor verdächtigen Nutzern

In den letzten Monaten fanden immer wieder neue Waffen und Gegenstände den Weg ins Spiel, indem Arrowhead diese in Live-Matches ohne vorherige Ankündigung zur Verfügung stellte.

Dies führte zu dem Gerücht, dass Arrowhead neue Features ebenfalls im Rahmen von Live-Matches testen könnte, um an Feedback zu gelangen und mögliche Fehler zu beheben.

Dies ist jedoch nicht der Fall. Stattdessen bittet das Team die Community darum, Spieler, die sich als Entwickler ausgeben und ein auffälliges Verhalten an den Tag legen, zu melden.

„Zweitens: Wir testen das Spiel nicht in einer Live-Umgebung. Wenn euch jemand sagt, er sei ein Entwickler und dann beginnt, Gegenstände oder andere seltsame Verhaltensweisen zu spawnen, dann nutzt diese Person Exploits, um das zu tun“, so Arrowhead weiter.

Wie steht es um eine PS5 Pro-Unterstützung?

Offen ist weiterhin, wann Arrowhead „Helldivers 2“ mit der Unterstützung für die PS5 Pro versieht. Ende Oktober deutete das Studio lediglich an, dass sich ein entsprechendes Update in Arbeit befindet.

Auf eine mögliche Unterstützung der PS5 Pro angesprochen, antwortete Arrowheads Community-Manager „Twinbard“: „Es wird Unterschiede zwischen der aktuellen PS5 und der Pro-Version geben, aber welche das sind, ist noch nicht bestätigt.“

Neben der PS5 Pro-Unterstützung arbeitet Arrowhead an weiteren Inhalten und Kriegsanleihen, die in den nächsten Monaten den Weg in den erfolgreichen Coop-Shooter finden. Weitere Details zum gebotenen Content folgen laut Arrowhead zu einem späteren Zeitpunkt.

„Helldivers 2“ erschien im Februar 2024 für den PC und die PS5.

