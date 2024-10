Helldivers 2: Xbox-Umsetzung denkbar? Das sagen die Entwickler von Arrowhead

Zu den ersten großen Hits des Jahres 2024 gehörte der von Arrowhead entwickelte Coop-Shooter „Helldivers 2“, der im Februar für den PC und die PS5 erschien.

In den letzten Tagen sprach Arrowhead über die Zukunft von „Helldivers 2“ und ging unter anderem auf ein mögliches Enhanced-Upgrade für die PS5 Pro ein. Ein weiteres Thema, das Community-Manager Thomas „Twinbeard“ Petersson mit der Community auf Discord diskutierte, ist eine Umsetzung des erfolgreichen Shooters für andere Plattformen.

Im Detail ging es hier um eine Portierung auf die Xbox Series X/S, die wir laut Petersson keineswegs ausschließen sollten. Unter Umständen könnten nämlich sowohl Sony als auch Microsoft von solch einem Szenario profitieren.

Die Entscheidung liegt bei Sony

Im Endeffekt sei es jedoch an Sony, zu entscheiden, ob eine Portierung auf weitere Plattformen für das Unternehmen wirtschaftlich Sinn ergibt, so Petersson weiter. „Wer sagt, dass es nicht möglich wäre? Es liegt nicht an uns, sondern an Sony und Phil, das zu entscheiden“, so Arrowheads Community-Manager zu einer möglichen Xbox-Version von „Helldivers 2“.

„Aber hypothetisch betrachtet, wenn beide Partner denken, dass es ihnen aus finanzieller/Markensicht Vorteile bringen würde, könnte es möglich sein. Wenn Sony jedoch glaubt, dass es nicht möglich ist, wird es nicht möglich sein.“

Zumindest an Microsoft dürfte es nicht scheitern. Schließlich bekundete Microsofts Gaming-Boss Phil Spencer bereits im Februar sein Interesse an „Helldivers 2“. Doch auch Sony steht Veröffentlichungen hauseigener Titel für andere Plattformen nicht mehr komplett ablehnend gegenüber, wie beispielsweise der Switch-Release von „LEGO Horizon Adventures“ beweist.

Ob die PlayStation-Macher gewillt wären, einen erfolgreichen Titel wie „Helldivers 2“ auf einer direkten Konkurrenzplattform wie der Xbox Series X/S zu veröffentlichen, sei jedoch dahingestellt.

Live-Service-Titel profitieren von weiteren Plattformen

Experten zufolge zeichnete sich zuletzt allerdings ab, dass auch ältere Live-Service-Titel von einem Release auf anderen Plattformen profitieren können. Dies stellte in diesem Jahr beispielsweise „Sea of Thieves“ unter Beweis.

Der von Rare entwickelte und 2018 veröffentlichte Titel bringt es auf dem PC sowie den Xbox-Konsolen zwar weiterhin auf hohe Nutzerzahlen, die Verkäufe gingen in den letzten Jahren jedoch kontinuierlich zurück.

Ein Trend, dem Microsoft und Rare mit dem Release der PS5-Version in diesem Jahr entgegenwirkten. So soll sich die PS5-Version von „Sea of Thieves“ bis August mehr als eine Million Mal verkauft haben. Dass auch den Verkaufszahlen von „Helldivers 2“ langsam die Puste ausgeht, verdeutlicht unter anderem ein Blick auf die Topseller auf Steam.

Hier ist der Coop-Shooter mitunter nämlich nicht mehr unter den 40 meistverkauften Spielen zu finden.

