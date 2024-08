Sea of Thieves: Rare-Titel zeigt, warum weitere Xbox-Spiele für PS5 erscheinen

Das Piraten-Abenteuer "Sea of Thieves" landete nach Jahren der Xbox- und PC-Exklusivität in diesem Jahr auf der PS5. Doch wie oft wurde der bei Rare entstandene Titel für die Sony-Konsole verkauft und was bedeutet das für die künftige Strategie?

Das von Rare entwickelte „Sea of Thieves“ hat auf der PlayStation 5 offenbar einen wichtigen Meilenstein überwunden. Während Microsoft selbst keine offiziellen Verkaufszahlen herausgibt, möchten Quellen von Windows Central mehr erfahren haben.

Schon zuvor deuteten die Charts aus dem PlayStation-Store auf einen Erfolg hin. „Sea of Thieves“ war im Mai das meist heruntergeladene PS5-Spiel sowohl in den USA und Kanada als auch in Europa. Im Juni belegte der Piratentitel einen Platz unter den fünf am häufigsten heruntergeladenen Spielen. Und im Juli hielt es sich weiterhin in den Top Ten.

Millionenmarke bereits geknackt

Letztlich habe „Sea of Thieves“ auf der PS5 die Millionenmarke überschritten. Windows Central verweist bei dieser Aussage auf “vertrauenswürdige Quellen” und ebenfalls darauf, dass zwischenzeitlich weitere Verkäufe hinzugekommen sein sollten.

Beim Rare-Titel handelt es sich um ein Spiel, das abseits von Sales für 39,99 Euro verkauft wird. Entsprechend hoch sind die Umsätze, die allein mit dem PS5-Port erwirtschaftet wurden.

Vor der Veröffentlichung auf der neuen Plattform gaben Microsoft Gaming und Rare bekannt, dass “Sea of Thieves” bis dato von mehr als 40 Millionen Menschen gespielt wurde. Mit der Verkaufszahl ist diese Angabe nicht gleichzusetzen. Allerdings wurden allein auf Steam innerhalb von eineinhalb Jahren fünf Millionen Exemplare abgesetzt. Die PS5-Version ist erst seit April 2024 erhältlich.

Die Entscheidung, „Sea of Thieves“ auf die PlayStation 5 zu bringen, passt in eine größere Strategie von Microsoft. Das Unternehmen hat begonnen, einige der exklusiven Titel auf anderen Plattformen verfügbar zu machen. Und diese Strategie wird ausgebaut.

Titel wie „Indiana Jones und der Große Kreis“ und „Doom: The Dark Ages“ erscheinen für die PS5 – der zuerst genannte Titel nach einer kurzen Exklusivzeit auf PC und Xbox-Konsolen. Trotz der Besorgnis einiger Fans über mögliche negative Auswirkungen auf die Xbox-Verkäufe glaubt Microsoft, dass dieser Schritt langfristig den Erfolg der Spiele und Plattformen sichern wird.

Nach der Ankündigung des neuen “Indiana Jones” für PS5 erklärte Phil Spencer, Leiter der Spieleabteilung von Microsoft, dass es geschäftlich sinnvoll sei, mehr Xbox-Titel auf andere Konsolenplattformen zu bringen. „Auf Grundlage unserer Erkenntnisse werden wir mehr machen“, so Spencer, nachdem die ersten vier PS5-Veröffentlichungen einstiger Xbox-Exklusivspiele offenbar zu einem vollen Erfolg wurden.

Mehr dazu in unserem Artikel zu Spencers Aussagen:

Xbox-Konsolen könnten geschwächt werden

Welche weiteren Xbox-Spiele den Weg auf die PS5 finden werden, bleibt abzuwarten. Zuletzt machte gar das Gerücht die Runde, dass es Marken wie “Forza” treffen könnte. Die erwartete Ankündigung betraf allerdings das neue „Indiana Jones“.

Xbox-Spieler wiederum befürchten, dass Microsofts Strategie, einst exklusive Titel auf die PlayStation 5 zu bringen, die Attraktivität der Xbox-Konsolen schwächen könnte. Da die Leistung der Xbox Series X und PS5 nahezu identisch ist, sehen sie weniger Gründe, eine Xbox zu kaufen, wenn immer mehr Spiele auch auf anderen Plattformen verfügbar sind.

Diese Entwicklung könnte letztlich zu einem Rückgang der Xbox-Verkäufe führen und die Unterstützung durch Entwickler gefährden. Tatsächlich sind Anzeichen erkennbar: Microsoft räumte in einer Telefonkonferenz zu den jüngsten Quartalsergebnissen ein, dass die Xbox-Hardware-Umsätze im Vergleich zum Vorjahr um über 40 Prozent zurückgegangen seien:

Dass Microsoft allerdings entgegen anderslautender Gerüchte vorerst an einer eigenen Hardware festhalten möchte, betonten die Redmonder in den vergangenen Monaten mehrfach. In diesem Jahr kommen zunächst neue Modelle der Xbox Series X/S auf den Markt.

