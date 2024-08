PS5: Forza Horizon 5? Großes Xbox-Spiel wird nächste Woche angekündigt – Gerücht

Sicherlich auch aufgrund der enttäuschenden Verkaufszahlen der Xbox Series X/S entschloss sich Microsoft in diesem Jahr dazu, gleich vier Xbox-Titel auf die PS5 zu portieren.

Darunter das beliebte Online-Piraten-Spektakel „Sea of Thieves“ oder der rhythmische Action-Titel „Hi-Fi Rush“. Zudem kündigte Microsoft den Shooter „Doom: The Dark Ages“ kürzlich in Form eines Multiplattform-Titels und somit auch für die PS5 an. Aktuellen Gerüchten zufolge könnte die nächste Ankündigung eines großen Xbox-Titels für die Sony-Konsole schon in Kürze erfolgen.

Dies deutete der als verlässliche Quelle geltende Insider „shinobi602“ in verschiedenen Beiträgen im Forum von Resetera an.

Erscheint Forza Horizon 5 für die PS5?

Konkreter wurde „shinobi602“ in diesem Zusammenhang allerdings nicht und sprach lediglich davon, dass Microsoft die Ankündigung für die PS5 in der kommenden Woche vornehmen wird. Für weitere Spekulationen sorgte der bekannte Xbox-Leaker „eXtas1s“.

Dieser kommentierte die Gerüchte um die nächste PS5-Ankündigung durch Microsoft mit den folgenden Worten: „feliz Cinco de Mayo“.

Schnell wurde von den Spielern natürlich vermutet, dass sich der Leaker hier auf das Rennspiel „Forza Horizon 5“ bezogen haben könnte. Beim im November 2021 veröffentlichten Ableger der erfolgreichen Rennspielserie setzten die Entwickler von Playground Games bekanntermaßen auf Mexico als Setting.

Mit einem Metascore von 92 Punkten handelt es sich bei „Forza Horizon 5“ um eines der bestbewerteten Rennspiele der letzten Jahre. Wie Microsoft im Juli 2024 bekannt gab, bringt es „Forza Horizon 5“ mittlerweile auf mehr als 40 Millionen Spieler. Da das Rennspiel über den PC und Xbox Game Pass angeboten wird, sind diese Zahlen jedoch nicht mit den Verkaufszahlen gleichzusetzen.

Ankündigung im Rahmen von Opening Night Live?

Microsoft beziehungsweise die Entwickler von Playground Games äußerten sich zu den Berichten um eine Portierung von „Forza Horizon 5“ auf die PS5 bislang nicht. Sollten sich die Gerüchte um eine Ankündigung in der nächsten Woche bewahrheiten, dürfte sich sicherlich das Opening Night Live-Event zur Gamescom 2024 für die offizielle Bestätigung anbieten.

Das Event wird wie in den Vorjahren von Geoff Keighley (The Game Awards) moderiert und findet in diesem Jahr am 20. August von 20 bis 22 Uhr statt. Wie Geoff Keighly vor wenigen Tagen bestätigte, dürfen wir uns im Zuge von Opening Night Live 2024 sowohl auf Neuankündigungen als auch Updates zu bereits bekannten Spielen freuen.

Wir sind natürlich live mit von der Partie und werden euch zeitnah mit allen wichtigen Neuigkeiten und Ankündigungen versorgen.

