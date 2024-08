Xbox Next: Neue Microsoft-Hardware wird kein Hybrid – Gerücht

Xbox Next:

Microsoft Gaming möchte an Hardware festhalten. Doch welche Pläne hat das Unternehmen? Jez Corden von Windows Central will mal wieder etwas gehört haben und prognostiziert - auch zur Paywall vor Multiplayer-Spielen.

Nach einer enttäuschenden Xbox-One-Generation und einer noch erfolgloseren Xbox-Series-X/S-Halbzeit möchte Microsoft an Spiele-Hardware festhalten. Die Pläne der Redmonder sollen gegen Ende des Jahres vorgestellt werden.

Doch was hat das Unternehmen im Sinn? Hierzu kam es in den vergangenen Monaten zu etlichen Gerüchten. Eine lizenzierte Konsole war im Gespräch, aber auch ein Xbox-Handheld und ein Hybridsystem, wie wir es von der Switch kennen.

Konsole und Handheld werden angeblich separat verkauft

Jez Corden von Windows Central gilt nicht als der zuverlässigste Insider der Branche. Allerdings warf er in der neusten Ausgabe des Xbox-Two-Podcasts (via wccftech) einige Aussagen in den Raum, die Microsofts Hardware-Pläne grob umreißen könnten.

So geht Corden davon aus, dass der Xbox-Hersteller an einer klassischen Konsole festhält und parallel dazu einen Handheld auf den Markt bringen wird. Ein Hybridsystem wie die Switch wäre damit außen vor.

“Es wird einen separaten Handheld geben und einen Nachfolger für die Xbox Series X”, so Corden. “Das werden zwei verschiedene Dinge sein. Sie werden nicht versuchen, sich ausschließlich auf Handhelds zu konzentrieren. Sie werden eine traditionellere Konsole für die Series-X-Leute und dann einen Handheld entwickeln.”

Fest steht, dass Microsoft Gaming das künftige Geschäft rund um die Strategie aufbaut, dort zu sein, wo die Spieler sind. In einem Interview betonte der Microsoft-Gaming-CEO Phil Spencer darauf aufbauend scherzhaft: „Also sollten wir einen Handheld haben? Ich finde, wir sollten auch einen Handheld haben.“

Ob es tatsächlich nur ein Scherz war, bleibt abzuwarten. Gleiches gilt für die Frage, ob Microsoft im Konsolen-Business noch einmal Fuß fassen kann. Während das Unternehmen die Zahl der Konsolenverkäufe weiterhin verschweigt, aber zuletzt erhebliche Rückgänge einräumen musste, verriet Sony heute, wie oft die PS5 bislang ausgeliefert wurde.

Mit den neusten Zahlen konnte auch der Vergleich mit der PS4 aktualisiert werden:

Zunächst setzt Microsoft auf bereits angekündigte Hardware-Neuerungen. Unsere Meldung zu den neuen Xbox-Series-Modellen liefert weitere Einzelheiten.

Nächste Generation ohne kostenpflichtigen Multiplayer?

Jez Corden wagte eine weitere Prognose. So soll die nächste Generation das Ende der kostenpflichtigen Multiplayer-Modi einläuten.

Im Wortlaut heißt es: “Ich sage einen Nachfolger für die Series X voraus, einen Handheld und das Ende der Paywall für Premium-Multiplayer-Spiele. Das ist meine Vorhersage.”

Das ist eine schwierige Aussage. Während Sony Interactive Entertainment mit PlayStation Plus eine Menge Geld verdient und das Abo im vergangenen Quartal sogar die Umsätze und Gewinne beflügeln konnte, verteidigte Microsoft Gaming die Preiserhöhung und Stufenumstellung beim Xbox Game Pass unter anderem mit der Aufnahme des Multiplayer-Zugriffs:

Derartige Abos bedeuten wiederkehrende Einnahmen, was auch im Sinne von Microsoft ist. Es wäre zumindest ein überraschender Schritt, wenn Corden hier recht behalten sollte.

