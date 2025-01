Microsoft Gaming: Analyst prognostiziert für Xbox eine rosige Zukunft

Das Jahr 2025 wird für Microsoft und die Xbox einige Erfolge parat halten, nachdem es in der Vergangenheit nicht immer einfach für den Konzern war. Diese Meinung vertritt zumindest der Analyst und Geschäftsführer des Marktforschungsinstituts Circana, Matt Piscatella. Der Grund für den bevorstehenden Aufschwung und eine rosige Zukunft: Microsofts Multiplattform-Strategie, andere Systeme zu nutzen, anstatt mit ihnen in Konkurrenz zu treten.

Microsoft profitiert durch PlayStation-Verkäufe

Seine Aussagen tätigte Piscatella in einem aktuellen Interview mit GamesRadar+. Microsoft hatte in den letzten Jahren mit schwächelnden Xbox-Verkaufszahlen zu kämpfen und genau deswegen sei es laut Piscatella genau der richtige Plan, die eigenen Spiele auch für andere Systeme zu veröffentlichen. „Wenn man in die Zukunft blickt und einige der Dinge betrachtet, über die sie gesprochen haben, ist die Erweiterung der Reichweite der Xbox-Marke weit über die Xbox-Konsole hinaus eine Schlüsselinitiative, und sie setzen sie um“, erläuterte der Analyst.

Demnach profitiere Microsoft aktuell auch von den starken Verkäufen für Sonys PlayStation. Piscatella dazu: „Wenn man sich die aktuellen Verkaufszahlen ansieht, insbesondere die PlayStation-Verkaufscharts, findet man dort viele Microsoft-Titel. Und je mehr sie den Appeal ihrer Produkte, ihrer IPs, auf andere Plattformen ausweiten können, warum nicht?“

Somit fallen auch die sinkenden Hardware-Verkäufe von Microsoft nicht mehr allzu sehr ins Gewicht und können ausgeglichen werden. „Man schaut sich ihre Ergebnisse in den Gewinnberichten an und denkt, okay, das sieht ziemlich gut aus, obwohl sie erkennen, dass die Konsolenverkäufe selbst für sie hinterherhinken. Wenn man es so betrachtet, sieht die Zukunft eigentlich ziemlich rosig aus, obwohl es sicherlich ein paar holprige Jahre waren“, so Piscatella.

Xbox Game Pass als Marketingmaschine

Im weiteren Verlauf des Interviews kam Piscatella auch auf den Xbox Game Pass zu sprechen. Nachdem die Zahl der Abonnenten zuletzt stagniert hatte, sieht Piscatella die Spiele-Flatrate noch immer als einen wichtigen Aspekt der Xbox-Marke. Doch seiner Meinung sollte Microsoft den Fokus etwas ändern und den Game Pass eher als eine Marketingmaschine nutzen. Dadurch hätte man „einen breiteren Ansatz, bei dem Abonnements eher dazu dienen, Dinge wie Umsatzsteigerungen auf anderen Plattformen und Ökosystemen zu fördern.“

Abschließend betonte er, dass neben Microsoft mittlerweile auch Sony versuchen würde, Spieler auf anderen Plattformen zu gewinnen – zuletzt auch mit „Helldivers 2“. Microsofts Strategie sei Piscatella zufolge aber weitaus aggressiver, weshalb im Laufe des Jahres 2025 definitiv mit einem Aufwärtstrend für die Marke Xbox zu rechnen sei.

