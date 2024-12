Xbox: Microsoft hat für 2025 noch weitere Spiele in der Hinterhand

Für die Xbox scheint 2025 mit angekündigten Titeln wie „Avowed“, „Doom: The Dark Ages“, „Fable“ oder „South of Midnight“ ein vielversprechendes Jahr zu werden. Doch Gerüchten zufolge soll Microsoft noch weitere Spiele für 2025 in der Hinterhand haben, zu denen bislang noch nichts bekannt ist.

Das kommende Jahr scheint für Xbox-Spieler besonders vielversprechend zu werden. Schließlich hat Microsoft für 2025 bereits jede Menge große Titel angekündigt, die für die eigenen Konsolen erscheinen sollen. Dazu zählen unter anderem „Avowed“, „Doom: The Dark Ages“, „Fable“, „South of Midnight“, „The Outer Worlds 2“ und „Towerborne“.

Die Xbox Series X/S wird 2025 somit mit einigen heiß erwarteten Spielen versorgt werden. Doch Gerüchten zufolge soll Microsoft für das nächste Jahr sogar noch weitere Titel in der Hinterhand haben, die bislang noch nicht offiziell bekannt gegeben wurden. Das behauptet (via Bluesky) nun zumindest der Journalist Tom Warren vom Technikportal The Verge.

Xbox-Präsentation womöglich im Januar 2025

Welche Titel im nächsten Jahr noch für die Xbox-Konsolen erscheinen sollen, gab Warren allerdings nicht bekannt. Doch möglicherweise könnte Microsoft schon bald selbst für eine entsprechende Aufklärung sorgen. Jüngsten Gerüchten zufolge könnte nämlich bereits im Januar 2025 eine neue Xbox-Präsentation stattfinden, auf der wir weitere Xbox-Spiele zu Gesicht bekommen werden.

So hielt Microsoft auch schon in den beiden letzten Jahren jeweils im Januar eine Xbox Developer Direct ab. Möglich also, dass der Hersteller diesen Rhythmus auch für 2025 beibehalten wird. Ein möglicher Kandidat für die Präsentation wäre in jedem Fall auch „Gears of War: E-Day“, dessen Veröffentlichung angeblich auch für das kommende Jahr vorhergesehen ist.

Kandidat Nummer zwei könnte zudem ein Remaster oder Remake des Rollenspiel-Klassikers „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ sein. Erst kürzlich tauchten Dokumente aufgrund des Rechtsstreits zwischen Microsoft und der US-amerikanischen FTC auf, die eine interne Roadmap von Bethesda Softworks beinhalteten. Dort wiederum soll eine Neuauflage des Rollenspiels aus dem Jahre 2006 erwähnt worden sein – mit einem geplanten Release für 2025.

Microsoft strebt Multiplattform-Strategie an

Letztendlich bleibt abzuwarten, ob Microsoft im Januar 2025 tatsächlich eine Xbox-Präsentation abhalten wird und welche bislang noch unbekannten Titel gezeigt werden könnten. In jedem Fall können auch Besitzer einer PlayStation 5 mit einem Auge auf das Event schielen: Nachdem Microsoft bereits in der Vergangenheit ausgewählte Spiele für die Sony-Konsole veröffentlicht hatte, werden in Zukunft wohl weitere folgen.

Ohnehin hatte Microsoft in letzter Zeit immer offener kommuniziert, dass man seine Richtlinien bezüglich exklusiver Veröffentlichungen weiter lockern möchte. So strebt das Unternehmen mittlerweile eine Multiplattform-Strategie an, um seine Titel einem breiten Publikum auf möglichst vielen Systemen zugänglich machen zu können.

Weitere Meldungen zu Xbox, Xbox Series X/S.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren