The Elder Scrolls 4 Oblivion: Remake soll bald enthüllt werden – Release-Zeitraum bekannt?

Kurz vor dem Jahreswechsel kochen die Gerüchte um ein mögliches Remake oder Remaster zu "The Elder Scrolls 4: Oblivion" noch einmal hoch. Laut einem bekannten Insider soll die Ankündigung in wenigen Wochen erfolgen.

Im Sommer des vergangenen Jahres erreichte uns das Gerücht, dass sich ein Remaster oder ein Remake zum 2006 veröffentlichten Rollenspiel-Klassiker „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ in Entwicklung befindet.

Gestützt wurden die Berichte von einer internen Roadmap von Bethesda Softworks, die im Rahmen des Rechtsstreits zwischen Microsoft und der US-amerikanischen FTC den Weg an die Öffentlichkeit fand. Laut der geleakten Roadmap soll sich in der Tat ein Remaster zu „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ in Entwicklung befinden.

Nachdem es um das Thema anschließend recht stillt wurde, sorgt der bekannte Insider „Extas1s“ in diesen Tagen für neue Spekulationen.

Offizielle Ankündigung in wenigen Wochen?

Dieser möchte in Erfahrung gebracht haben, dass „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ in der Tat in Form einer überarbeiteten Neuauflage zurückkehrt. Während in der geleakten Roadmap von Bethesda Softworks von einem Remaster zum Open-World-RPG die Rede war, spricht der Insider von einem Remake, dessen Enthüllung unmittelbar bevorstehe.

Den Informationen von „Extas1s“ zufolge wird Microsoft die nächste „Xbox Developer_Direct“ im Januar 2025 nutzen, um die Neuauflage von „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ anzukündigen.

Dann dürften wir nicht nur erfahren, ob es sich bei der Neuauflage des RPG-Klassikers wirklich um ein Remaster oder nicht doch um ein vollwertiges Remake handelt. Weiter gibt „Extas1s“ an, dass die Neuauflage von „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ für einen Release im Jahr 2025 vorgesehen ist.

Damit decken sich die Angaben des Leakers mit früheren Gerüchten, die ebenfalls von einem Launch im nächsten Jahr sprachen.

Welche Plattformen versorgt Bethesda?

Weiter hieß es im letzten Jahr, dass das Remake beziehungsweise Remaster von „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ auf Basis der Unreal Engine 5 entsteht. Für die Entwicklung soll das Studio Virtuos verantwortlich sein. Dieses arbeitet mit Konami derzeit an einem Remake zu „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“.

Da sich Microsoft und Bethesda Softworks zu den Gerüchten um das Comeback des Rollenspiels bislang nicht äußerten, ist unklar, für welche Systeme die Neuauflage von „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ erscheint.

Da es sich bei „The Elder Scrolls“ traditionell um eine Multiplattform-Reihe handelt, können wir aber wohl davon ausgehen, dass auch die PlayStation-Community in den Genuss des Remasters oder Remakes kommt. Zumal die letzten Wochen noch einmal deutlich machten, dass Microsoft mittlerweile verstärkt auf Multiplattform-Veröffentlichungen setzt.

Laut dem Windows Central-Journalisten und Xbox-Insider Jez Corden sollen Xbox-Exklusive-Titel sogar gänzlich der Vergangenheit angehören.

