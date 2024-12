Microsoft Gaming: Bald nichts mehr Xbox-exklusiv? Insider sorgt für Zündstoff

Microsofts Strategie für Exklusivtitel auf der Xbox-Hardware wirft Fragen auf. Mehr Licht ins Dunkel brachte eine Ankündigung bei den Game Awards. Ein bekannter Journalist und Insider ging daraufhin in die Offensive.

Microsoft hat 2024 die Multiplattform-Veröffentlichung ehemals Xbox-exklusiver Titel vorangetrieben – beginnend mit Games wie “Sea of Thieves” und “Hi-Fi Rush”. Das inzwischen für die Xbox und den PC veröffentlichte “Indiana Jones” landet im kommenden Jahr auf der PS5. Und dabei wird es nicht bleiben.

Die Game Awards 2024 ließen einmal mehr erahnen, was Microsoft Gaming im Sinn hat: “The Outer Worlds 2” wurde für PlayStation 5 bestätigt, nachdem zuvor nur von einem Launch auf Xbox-Konsolen und PC die Rede war. Doch wie sehen die weiteren Pläne aus?

Xbox wird „keine Exklusivtitel mehr haben“

Phil Spencer, CEO von Microsoft Gaming, erklärte im November in einem Interview, dass er „keine roten Linien“ bei der Entscheidung über Portierungen von Xbox-Spielen auf andere Plattformen sehe. Matt Booty, Präsident der Content- und Studioabteilung, betonte wiederum, dass solche Entscheidungen von Fall zu Fall geprüft werden.

Derartige Aussagen lassen Raum für unterschiedliche Interpretationen und legen nahe, dass Microsoft Gaming bei der Kommunikation der künftigen Xbox-Ausrichtung keine Türen verschließen möchte.

Der Insider Jez Corden, Journalist bei Windows Central, ist jedoch der Ansicht, dass sich Microsofts Exklusivitätsstrategie grundlegend ändert. „Xbox wird in Zukunft keine Exklusivtitel mehr haben. Alles ist höchstens zeitlich begrenzt exklusiv“, schrieb Corden auf der Plattform X.

Wenn einige Spiele exklusiv auf Xbox-Konsolen und PC sind, werde das “bestenfalls nebensächlich sein”. Und auch zum Argument „von Fall zu Fall“ äußerte Corden seine eigene Sichtweise: So werden Xbox-Spiele in Zukunft im „Großen und Ganzen plattformübergreifend, zeitlich begrenzt [exklusiv] und mit vielleicht ein paar (sehr wenigen) Ausreißern sein.”

Der Journalist prognostizierte, dass selbst gewichtige Titel wie “Fable” zukünftig auf der PlayStation erscheinen werden, wenngleich mit Verzögerungen: “Das Spiel war ungeheuer teuer. Vielleicht nicht am ersten Tag, aber mit dem aktuellen Plan wird es kommen, glaube ich.”

Damit reagierte Corden auf die Aussage eines Followers, der an eine verheerende Situation für die Xbox-Marke glaubt, sollte “Fable” auf der PS5 landen.

Auch „Fable“ bleibt nicht verschont, meint Jez Corden.

Wachstum angestrebt, doch was ist mit neuer Xbox-Hardware?

Die schrittweise Abkehr von Exklusivtiteln führt zu Spekulationen über die Zukunft der Xbox-Konsolen. Und auch Corden ist der Ansicht, dass Microsoft an ein Scheitern der Hardware glaubt

Dem Insider zufolge bleiben die Konsolen allerdings bestehen, solange Nutzer- und Umsatzzahlen eine gewisse Stabilität zeigen. Er warnte zugleich: „Wenn kein Wachstum anderswo gefunden wird, werden die Aktionäre es nicht akzeptieren – insbesondere angesichts der 70-Milliarden-ABK-Deals.“

Phil Spencer wiederum sieht in der Portierung auf andere Plattformen eine Chance für Wachstum. Die Verkaufszahlen von Xbox-Titeln, die 2024 für PlayStation 5 und Nintendo Switch veröffentlicht wurden, seien vielversprechend. Der CEO von Microsoft Gaming sprach zudem von einer Bewegung in Richtung „offenerer Plattformen“, die sowohl Spielern als auch Entwicklern mehr Flexibilität biete.

Ein Beispiel für Microsofts zunehmende Multiplattform-Ausrichtung ist “Indiana Jones und der große Kreis”. Nach der Erstveröffentlichung auf Xbox und PC im Dezember 2024 folgt bereits im Frühjahr 2025 die Version für die PlayStation 5.

Doch warum agiert und kommuniziert Microsoft weiterhin zurückhaltend? Auch darauf hat Corden eine Antwort: „Das liegt daran, dass sie es nicht einfach Teams auferlegen wollen, die noch nicht für die gleichzeitige Entwicklung auf mehreren Plattformen eingerichtet sind. Aber die Zeiten, in denen Xbox dauerhaft konsolenexklusiv war, sind vorbei.“

Ob Schwergewichte wie die “Forza”-Reihe oder “Halo” den Sprung auf andere Plattformen schaffen, bleibt trotz der Zuversicht von Corden abzuwarten.

Microsoft bestätigt Handheld-Pläne

Mit der Übernahme von Activision Blizzard hat sich die Situation bei Microsoft Gaming signifikant geändert. Das Unternehmen ist bei Blockbustern wie “Call of Duty” auf die hohe Reichweite der PlayStation-Konsolen angewiesen. Sie generierten im Fall von “Black Ops 6” die meisten Verkäufe, was nur zu einem Teil mit der Aufnahme des Shooters in den Xbox Game Pass begründet werden kann.

Die weitere Öffnung gegenüber anderen Plattformen dürfte letztlich tiefgreifende Auswirkungen auf die Gaming-Branche haben. Während Multiplattform-Veröffentlichungen die Reichweite und Einnahmen erhöhen, stellen sie die Notwendigkeit exklusiver Xbox-Hardware infrage. Eine neue Generation ist allerdings geplant, versicherten die Redmonder. Microsoft arbeitet zudem an einem Handheld:

Sony wiederum bereitet sich auf die PS6 vor, die von PSSR profitieren wird. Die KI-gestützte Upscaling-Technologie steckt weiterhin in den Kinderschuhen, was bei einigen Enhanced-Spielen für die PS5 Pro in den vergangenen Wochen für Probleme sorgte. Das Potenzial ist allerdings immens, wie ein Blick in Richtung Nvidia zeigt. Neben der PS6 soll Sony an einem Handheld arbeiten. Es könnte das nächste Schlachtfeld der Branche sein.

