PlayStation Handheld: Weitere Quelle „bestätigt“ die laufenden Arbeiten

Ende November berichtete Bloomberg von einem PlayStation-Handheld, der sich aktuell noch in einem frühen Entwicklungsstadium befinden soll. Berichte, die aktuell von einer weiteren als zuverlässig geltenden Quelle bestätigt werden.

Nachdem sich der Remote-Handheld PlayStation Portal in diesem Jahr zu einem überraschenden Erfolg entwickelte, erreichten uns kürzlich Berichte um ein weiteres mobiles System aus dem Hause Sony.

Dieses Mal soll es allerdings nicht um einen Remote- oder Cloud-System gehen. Stattdessen berichtete Bloomberg von einem Handheld, der unter anderem in der Lage sein soll, PS5-Spiele nativ abzuspielen. Laut den Quellen von Bloomberg möchte Sony mit dem Handheld seine Zielgruppe erweitern und in direkte Konkurrenz zur Switch beziehungsweise dem Nachfolger von Nintendos Konsolen-Handheld-Hybrid treten.

Während Sony zu den Berichten weiter um den möglichen PlayStation-Handheld nach wie vor schweigt, werden die Angaben von Bloomberg in diesen Tagen von einer weiteren bekannten Quelle gestützt.

Das sagt Digital Foundry zu den Gerüchten

Die Rede ist von den Kollegen von Digital Foundry, die sich in den letzten Jahren sowohl durch ihre ausführlichen Performance-Analysen von Spielen als auch ihr Insider-Wissen einen Namen machten.

Wie Digital Foundry Senior Staff Writer John Linneman in einem aktuellen Video anmerkte, kamen ihm bereits vor Monaten Gerüchte um einen möglichen PlayStation-Handheld zu Ohren.

Weiter gibt Linneman an, dass ihm gegenüber mehrere Quellen die laufenden Arbeiten an dem Handheld bestätigt haben sollen. „Das Interessante daran ist, dass wir vor einigen Monaten tatsächlich aus mehreren Quellen von diesem Handheld gehört haben“, führte Linneman aus.

„Wir sind nicht dafür da, Dinge durchsickern zu lassen. Aber es ist interessant, dass dies endlich die Runde machte, weil es sozusagen bestätigte, was wir inoffiziell über die Existenz dieses Geräts gesehen und gehört haben.“

Handheld das nächste große „Schlachtfeld“ der Branche?

Unklar ist leider weiterhin, wann wir mit der offiziellen Ankündigung eines PlayStation-Handhelds rechnen dürfen. Den Angaben von Bloomberg zufolge werden wir uns noch eine Weile in Geduld üben müssen, da sich die Entwicklung des neuen Sony-Handhelds noch in einem frühen Stadium befindet.

In einem aktuellen Artikel sprach Rob Fahey von Gamesindustry.biz davon, dass sich die Handhelds zum nächsten großen „Schlachtfeld“ der Videospielbranche entwickeln könnten.

Wie wir bereits seit einer Weile wissen, arbeitet Nintendo an einem Nachfolger der Switch, den das japanische Unternehmen im laufenden Geschäftsjahr und somit bis zum 31. März 2025 enthüllen möchte. Microsoft gab in Person von Phil Spencer kürzlich ebenfalls bekannt, an einem Xbox-Handheld zu arbeiten.

Doch auch hier wir noch einige Zeit ins Land ziehen, ehe wir mit konkreten Details rechnen dürfen.

