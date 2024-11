Xbox-Handheld: Phil Spencer bestätigt laufende Entwicklung – Es ist jedoch Geduld gefragt

Nur kurz nachdem Microsoft im Februar bestätigte, auch in Zukunft auf Xbox-Hardware zu setzen, kochten erneut die Gerüchte um einen möglichen Xbox-Handheld hoch.

So wies der in Sachen Xbox-Fragen meist gut informierte Windows Central-Redakteur Jez Corden im März darauf hin, dass Microsoft seinen Informationen zufolge in der Tat an einem Xbox-Handheld arbeitet. Laut Corden experimentiere das Xbox-Hardware-Team mit unterschiedlichen Konzepten und soll den Fokus auf einen nativen Handheld verlagert haben, bei dem auf eine Cloud-Lösung verzichtet wird.

Im Interview mit Bloomberg bestätigte nun auch Microsofts Gaming-Boss Phil Spencer die Handheld-Pläne der Xbox-Sparte. Allerdings werden sich Fans von mobilen Systemen noch eine Weile in Geduld üben müssen.

Laut Spencer mehrere Prototypen in Arbeit

Spencer outete sich in der Vergangenheit bekanntermaßen als großer Fan moderner Gaming-Handhelds. Wie er im Gespräch mit Bloomberg anmerkte, wird von Microsoft erwartet, dass die Xbox-Sparte auch in diesem wieder wachsenden Markt vertreten ist. Wie bereits von Corden berichtet, arbeitet das Hardware-Team in der Tat an mehreren Prototypen eines Xbox-Handhelds.

In welche Richtung sich der Handheld bewegen wird und mit welchen Features die Spieler rechnen können, bleibt abzuwarten. Wie Spencer andeutete, trafen die Verantwortlichen diesbezüglich nämlich noch keine Entscheidung.

Stattdessen forderte Spencer das Team laut eigenen Angaben auf, den Markt zu beobachten und seine Vision auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse zu entwickeln. Daher sollten wir frühestens in ein paar Jahren mit dem Launch eines Xbox-Handhelds rechnen. In den kommenden Monaten wird der Fokus des Teams ohnehin auf einem anderen Bereich liegen.

So geht es Microsoft laut Spencer erst einmal darum, die Erfahrung mit der Xbox-App auf bestehenden Handhelds beziehungsweise mobilen Systemen zu verbessern.

Handheld ein Teil der neuen Xbox-Generation?

Ohne näher ins Detail zu gehen, sprach Microsoft Anfang des Jahres davon, dass das Unternehmen bereits an einer neuen leistungsstarken Xbox-Generation arbeitet. Wie diese im Detail aussehen soll, ließ das Redmonder Unternehmen offen.

Jez Corden zufolge könnte Microsoft in der nächsten Xbox-Generation sowohl auf eine Konsole als auch einen Handheld setzen, die der Konzern separat voneinander verkauft.

„Es wird einen separaten Handheld geben und einen Nachfolger für die Xbox Series X“, so der Insider. „Das werden zwei verschiedene Dinge sein. Sie werden nicht versuchen, sich ausschließlich auf Handhelds zu konzentrieren. Sie werden eine traditionellere Konsole für die Series-X-Leute und dann einen Handheld entwickeln.“

Aussagen, die Microsoft bislang weder kommentierte noch bestätigte.

