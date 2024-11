Xbox-Spiele für PS5: Phil Spencer sieht keine roten Linien mehr und spricht über Halo

Im Interview mit Bloomberg sprach Microsofts Gaming-Boss Phil Spencer ausführlich über die Zukunft der Xbox-Sparte. Im Verlauf des Gesprächs wies er unter anderem darauf hin, dass er bezüglich möglicher PS5-Veröffentlichungen von Xbox-Titeln keine roten Linien mehr sehe. Erscheinen nun also auch "Halo" und andere Xbox-Größen für die PS5?

In diesem Jahr veröffentlichte Microsoft gleich vier ehemals Xbox-exklusive Titel für die PS5. Darunter den rhythmischen Action-Titel „Hi-Fi Rush“ oder Rares Multiplayer-Hit „Sea of Thieves“.

Während sich Microsoft in den Folgemonaten bewusst bedeckt hielt, sprachen gleich mehrere Insider und Leaker davon, dass auf kurz oder lang weitere PS5-Umsetzungen von Xbox-Titeln folgen werden. Neues Öl ins Feuer gießt in dieser Woche niemand geringeres als Phil Spencer, der Leiter von Microsofts Gaming-Abteilung.

Spencer ging im Interview mit Bloomberg auf die Zukunftspläne von Microsofts Spielesparte ein und sprach davon, dass „sich der Ball bezüglich offenerer Spieleplattformen in die richtige Richtung bewegt“. Doch was bedeutet das Ganze in der Praxis?

Spencer mit den Verkaufszahlen auf der PS5 zufrieden

„Diese Idee offener Plattformen, bei denen Benutzer und Entwickler mehr Auswahl haben, Sie sehen die Dynamik, nicht wahr?“, führte Spencer aus. Anschließend ging er auf die Verkaufszahlen der Xbox-Titel ein, die in diesem Jahr auf die PS5 und die Switch portiert wurden.

Sowohl auf der PS5 als auch auf Nintendos Konsolen-Handheld-Hybrid war Spencer mit den generierten Verkaufszahlen zufrieden.

Die nächste bestätigte Umsetzung eines zunächst Xbox-exklusiv angekündigten Titels folgt mit „Indiana Jones und der große Kreis“. Das neue Abenteuer von Indy erscheint im Dezember für die Xbox Series X/S sowie den PC. Die PS5 ist im Frühjahr 2025 an der Reihe. Doch wie geht es danach weiter?

Konkrete Kandidaten für eine Veröffentlichung auf der PS5 nannte der Boss von Microsofts Spielesparte zwar nicht, merkte jedoch an, dass er bezüglich möglicher PS5-Portierungen „keine roten Linien im Xbox-Portfolio mehr sehe“.

Folgen nun auch Halo oder Forza?

Eine Aussage, die natürlich die Vermutung aufkommen lässt, dass nach den kleineren Titeln in diesem Jahr irgendwann auch die Schwergewichte der Xbox Game Studios den Weg auf die PS5 finden könnten.

Man denke beispielsweise an die „Forza“-Reihe oder den Kult-Shooter „Halo“. Laut Bloomberg sollten PS5-Spieler ihre Erwartungen vorerst jedoch nicht zu hoch stecken. Wie Spencer im weiteren Verlauf des Interviews anmerkte, sei es nämlich noch zu früh, um über mögliche Portierungen von „Halo“-Titeln auf andere Plattformen zu sprechen.

Selbiges dürfte für andere erfolgreiche Reihen wie „Forza“ oder „Gears of War“ gelten.

Zumal es Microsoft in den nächsten Jahren um eine gesunde Balance zwischen (zeit)exklusiven Inhalten und Multiplattform-Veröffentlichungen gehen dürfte. Schließlich arbeitet der Redmonder Softwareriese bereits an der neuen Xbox-Generation, die unbestätigten Berichten zufolge Ende 2026 eingeläutet wird.

Gleichzeitig sieht sich der Konzern mit dem Problem konfrontiert, dass die Verkaufszahlen der Xbox Series X/S vor allem in Europa zuletzt massiv einbrachen und im Vergleich mit der PS5 kaum noch als konkurrenzfähig bezeichnet werden können.

