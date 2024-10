Europa im September: Massiver Rückgang für Xbox-Hardware

Der September brachte für die europäische Gaming-Sparte Licht- und Schattenseiten. Während es beim Verkauf von Videospielen im Jahresvergleich einen Zuwachs gab, sank der Absatz von Konsolen einmal mehr.

Zumindest prozentual betrachtet traf es die Konsolen der Xbox Series am stärksten. Absolute Zahlen liegen nicht vor, sodass ein Vergleich der tatsächlichen Verluste nur schwer möglich ist.

Konsolen- und Zubehörverkäufe im September

In den teilnehmenden europäischen Märkten wurden im September 335.000 Spielekonsolen verkauft, was einem Rückgang von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. Die PS5 blieb trotz eines Rückgangs von 17 Prozent weiterhin die erfolgreichste Konsole.

Die Nintendo Switch liegt auf dem zweiten Platz und verzeichnete einen leichten Umsatzanstieg von 1,5 Prozent. Das Sondermodell „Zelda Switch Lite“ könnte ein Auslöser gewesen sein.

Im Gegensatz dazu erlebten die Xbox Series S und X einen Umsatzrückgang von 58 Prozent gegenüber dem Vorjahr, teilweise bedingt durch die Veröffentlichung von „Starfield“ im September 2023.

Anhand des hohen Rückgangs bei den Xbox-Konsolen, der nahezu gleichbleibenden Switch-Verkäufe und des PS5-Rückgangs, der nahezu dem Gesamtrückgang aller Konsolen entspricht, kann erahnt werden, dass der Xbox-Anteil in Europa äußerst gering ist.

Beim Zubehör wurden fast 1,1 Million Artikel verkauft. Es ist ein Rückgang von 2,4 Prozent, wobei der PS5-Controller weiterhin führend bleibt.

EA Sports FC 25 schnappt sich die Krone

Laut GSD wurden im September europaweit 17,6 Millionen PC- und Konsolenspiele verkauft, was einem Anstieg von über 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. An der Spitze der Spielecharts steht „EA Sports FC 25“, gefolgt von „The Crew 2“, das mit einem heftigen Rabatt veräußert wurde. Spieler konnten für einen Euro zuschlagen.

Platz 3 ging an “Warhammer 40.000: Space Marine 2“, das sich als schnellstverkauftes „Warhammer“-Spiel in Europa etabliert hat. Es ist zudem das drittmeistverkaufte neue Spiel des Jahres 2024, noch vor ”Dragon’s Dogma 2″, “The Last of Us Part 2: Remastered” und “Final Fantasy 7 Rebirth”.

Auch „Astro Bot“ mischt auf den vorderen Plätzen mit. Die Verkäufe der ersten vier Wochen sind um 34 Prozent höher als die von “Sonic Frontiers” aus dem Jahr 2022 und 52 Prozent höher als die von “Crash Bandicoot 4: It’s About Time” aus dem Jahr 2020.

“Harry Potter Quidditch Champions” war im September Teil von PlayStation Plus und landete nur auf Rang 28. Die Neuauflage von “Dead Rising” enttäuschte mit Platz 48, während die neue Version von “Disneys Epic Mickey” auf Platz 83 landete.

Umfangreichere Details und eine Auflistung der Länder und Publisher, die in die Charts einfließen, hält Gamesindusty bereit.

Nachfolgend die europäischen Top 10 von GSD (Digital + Physisch):

EA Sports FC 25 (EA) The Crew 2 (Ubisoft) Warhammer 40,000: Space Marine 2 (Pullup Entertainment) Astro Bot (Sony) Hogwarts Legacy (Warner Bros) NBA 2K25 (2K Games) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Nintendo)* The Crew Motorfest (Ubisoft) Test Drive Unlimited Solar Crown (Big Ben)

*) Hinweis: Informationen zur Verfügbarkeit von „The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom“ basieren nur auf physischen Verkäufen.

