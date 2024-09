98 Prozent Rabatt: Ubisoft-Racer gibt es fast geschenkt, schnell zugreifen

Der Nachschub an guten Rennspielen ist etwas ins Stocken geraten. Zwar verweilt mit „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ ein neuer Racer auf dem Markt. Doch überzeugen kann er nicht.

Bis weitere Vertreter des rasanten Genres auftauchen, dürften noch einige Monate ins Land ziehen. Da kommt ein aktueller Deal im offiziellen PlayStation Store gerade recht, bei dem richtig viel Geld zu sparen ist.

The Crew 2 so günstig wie nie zuvor

Bei wem das Rennspiel „The Crew 2“ schon immer ganz oben auf der Einkaufsliste gestanden hat, sollte schnellstmöglich den Store besuchen. Dort gibt es derzeit beim Kauf der Vollversion für die PS4 nämlich einen Rabatt in Höhe von 98 Prozent – es ist fast schon ein Geschenk. Somit kostet der Titel aus dem Hause Ubisoft gerade mal 99 Cent. Günstiger war er bisher noch nie zu haben.

Zum Angebot: The Crew 2 für schlappe 99 Cent

Da es sich bei dem Deal im offiziellen PlayStation Store um ein zeitlich beschränktes Angebot handelt, sollten sich die interessierten Racing-Fans lieber nicht allzu viel Zeit lassen. Die Aktion läuft noch bis zum 24. September 2024 um 0:59 Uhr deutscher Zeit. Danach wird wieder der normale Verkaufspreis fällig.

Übrigens ist „The Crew 2“ im umfangreichen Angebot von PlayStation Plus Extra enthalten. Die Abonnenten dürfen sich demnach hinter das Lenkrad schwingen, ohne auch nur einen zusätzlichen Cent zu bezahlen.

Was hat The Crew 2 zu bieten?

Im Sommer 2018 feierte das Rennspiel von Ubisoft sein Debüt auf dem PC, der PS4 und der Xbox One. Wie schon beim mittlerweile abgeschalteten Vorgänger schlüpfen die Spieler in die Rolle eines weitgehend unbekannten Fahrers, der mit allen Mitteln versucht, sich in der Racing-Szene einen Namen zu machen.

Hierfür muss er an zahlreichen Wettbewerben teilnehmen und diese möglichst erfolgreich abschließen. Erstmals in der noch jungen Geschichte des Franchise stehen bei „The Crew 2“ nicht nur Fahrzeuge mit vier Rädern zur Verfügung, sondern auch Rennboote, Flugzeuge und Hubschrauber. Demnach geht es sowohl an Land als auch in der Luft und auf dem Wasser ordentlich zur Sache.

Wer seiner Kreativität freien Lauf lassen möchte, kommt bei „The Crew 2“ ebenfalls auf seine Kosten. Dank zahlreicher Gestaltungsoptionen können Spieler ihre Fahrzeuge nach den eigenen Wünschen und Vorlieben anpassen. Eine Server-Abschaltung wie beim Vorgänger ist übrigens nicht zu befürchten.

