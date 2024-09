PS5 & PS4: Neue Sale-Aktion lässt im PlayStation-Store sparen

Sony hat in dieser Woche einen neuen PSN-Sale freigeschaltet. Auch diesmal warten Tausende Angebote auf sparsame PS4- und PS5-Spieler.

Sony bietet im PlayStation-Store neue Rabatte auf eine Vielzahl von Spielen für PS4 und PS5. Die Angebote umfassen eine breite Palette von Genres und gelten bis zum 25. September 2024.

„Resident Evil 2“ gehört zu den Highlights des Sales. Der Survival-Horror-Klassiker von Capcom kostet aktuell 9,99 Euro statt der regulären 39,99 Euro – ein Rabatt von 75 Prozent. Mit einem durchschnittlichen PSN-Score von 4,79 von 5 bei fast 80.000 Bewertungen und einem Metascore von 91 ist der Capcom-Horror eine deutliche Kaufempfehlung. PS-Plus-Mitglieder ab Essential finden den Titel übrigens auch in der Bibliothek.

Ebenfalls reduziert ist „Immortals Fenyx Rising“, ein Open-World-Action-Adventure von Ubisoft. Der Preis ist von 39,99 Euro auf 7,99 Euro gefallen, was einem Rabatt von 80 Prozent entspricht. Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,27 von 5 und einem Metascore von 81 machen Käufer auch hier nicht viel falsch. Die Disk-Fassung gibt es momentan schon für weniger als acht Euro.

Ghostwire Tokyo, Deathloop und mehr

„Sea of Thieves“ schnappen sich Spieler im jüngsten Sale für 25,99 statt 39,99 Euro, was einem Preisnachlass von immerhin 35 Prozent entspricht. „The Outlast Trials“ gibt es 33 Prozent günstiger für 24,78 Euro. „Tales of Arise“ ist für 14,79 statt 39,99 Euro dabei.

„Ride 4“, ein Motorrad-Rennspiel von Milestone kostet derzeit 7,49 Euro statt 49,99 Euro, was einem Rabatt von 85 Prozent entspricht. Das Spiel hat eine durchschnittliche PSN-Bewertung von 3,81 von 5 bei über 2.500 Stimmen sowie einen Metascore von 74 – gehört somit also nicht zu den größten Highlights.

Für Fans von Open-World-Action bietet sich „Ghostwire: Tokyo“ an. Der Preis wurde um 75 Prozent gesenkt und liegt bei 17,49 Euro statt 69,99 Euro. Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 3,87 von 5 und einem Metascore von 75 zeigten sich allerdings auch hier nicht alle Spieler und Tester überzeugt.

Ebenfalls im Sale vertreten:

Das war längst nicht alles. Der neuste Sale im PlayStation-Store umfasst um die 2.000 reduzierte Spiele, Editionen und Erweiterungen für PS4 und PS5. Die gesamte Übersicht sollte im Laufe des Tages im PlayStation-Store auftauchen.

Weitere Deals, die nur noch bis morgen gültig sind:

Falls ihr momentan gar kein Geld ausgeben möchtet, da ihr beispielsweise für die PS5 Pro spart, aber gleichzeitig ein laufendes und schon bezahltes PS-Plus-Abo besitzt: Die Essential-Games für den laufenden Monat wurden bereits freigeschaltet. Die Neuzugänge für Extra und Premium sind Thema der für heute Abend geplanten Ankündigung.

