PS5 & PS4: PS-Store lockt mit neuen Deals – 1.400 Angebote im Sale

Im PlayStation-Store sind derzeit zahlreiche Spiele für PS4 und PS5 reduziert. Die Angebote umfassen eine breite Auswahl an Titeln, von Blockbustern bis hin zu Indie-Spielen. Damit erhalten PSN-Nutzer eine weitere Gelegenheit, sich mit Games einzudecken, ohne das Budget zu sprechen. Neue Bestpreise sind allerdings selten anzutreffen.

Zu den Angeboten gehört „Crusader Kings 3“, das um 60 Prozent reduziert ist und aktuell für 19,99 Euro statt 49,99 Euro verkauft wird. Ebenfalls im Angebot ist „No Man’s Sky“. Hier gelten der gleiche Preis und Rabatt wie beim zuvor genannten Titel.

Spieler, die „Star Wars Jedi: Survivor“ bevorzugen, können den Titel dank des neusten Sales für 35,99 Euro erwerben, was einem Rabatt von 55 Prozent entspricht.

Rennsport, narratives Abenteuer und Rattenplage

Für Rennsport-Enthusiasten ist „Assetto Corsa Competizione“ im PlayStation-Store zum Preis von 11,99 Euro zu haben, was einem Rabatt von 70 Prozent entspricht. Fans von narrativen Abenteuern finden mit „Life is Strange: True Colors“ ebenfalls ein attraktives Angebot: Die Standard-Edition ist um 70 Prozent auf 17,99 Euro reduziert, während die Ultimate Edition für 31,99 Euro erhältlich ist, was einem Rabatt von 60 Prozent entspricht.

Eines der höchsten Rabatte betrifft „Scarlet Nexus“, das für nur 9,79 Euro anstelle von 69,99 Euro verkauft wird. Dieser Rabatt entspricht einer Preisreduzierung von 86 Prozent. Auch „Persona 5 Royal“ und „A Plague Tale: Requiem“ sind mit jeweils 60 Prozent Rabatt auf 23,99 Euro reduziert.

Zu den weiteren Angeboten gehören „Mortal Kombat 11“, das für nur 4,99 Euro statt 49,99 Euro verkauft wird, und „Assassin’s Creed Valhalla“, das um 75 Prozent auf 17,49 Euro reduziert ist. Auch Indie-Spiele wie „OlliOlli World“ und „Roguebook“ sind dabei. Zu beachten ist, dass viele der angebotenen Games ebenfalls ein Teil der PS-Plus-Extra-Mitgliedschaft sind.

Die Preise des heute gestarteten Sales gelten bis zum 12. September 2024. Insgesamt sind rund 1.400 Angebote für PS4 und PS5 dabei. Die komplette Übersicht wird im Laufe des Tages im PlayStation-Store auftauchen. Dort laufen derzeit noch weitere Preisaktionen, darunter der in der vergangenen Woche gestartete Indie-Sale und die August-Rabatte, die morgen enden.

Wer eine PlayStation-Plus-Mitgliedschaft besitzt, kann sich zudem die im August freigeschalteten Neuzugänge schnappen. Die Übersicht über die Essential-Spiele des laufenden Monats und die Listen für Extra und Premium finden sich hinter den Links. Auch im September werden PS Plus Essential, Extra und Premium gefüllt.

