Ab 3,99 Euro für PS5: Gefeiertes Kriegsdrama zum absoluten Tiefstpreis, beeilt euch!

Wer schon immer mit dem Gedanken gespielt hat, sich das mehrfach preisgekrönte Survival-Spiel „This War of Mine“ zuzulegen, bekommt dieser Tage eine besonders günstige Gelegenheit geboten. Der Titel aus dem Hause 11 bit Studios ist für kurze Zeit zum absoluten Schnäppchenpreis zu haben. Allerdings ist Eile angesagt.

This War of Mine zum Tiefstpreis kaufen

Im offiziellen PlayStation Store gibt es aktuell einen Rabatt in Höhe von 75 Prozent beim Kauf von „This War of Mine“. Somit kostet das Survival-Spiel gerade mal 4,99 anstatt 19,99 Euro. PS-Plus-Mitglieder bezahlen sogar nur 3,99 Euro – so günstig war es noch nie zuvor.

Es handelt sich sogar um die „Final Cut“-Version, die alle bisher veröffentlichten Updates und Erweiterungen umfasst. Die Käufer erhalten somit eine Art „Rundum-sorglos-Paket“. Für Abonnenten von PlayStation Extra ist der Titel übrigens im großen Spiele-Angebot enthalten, somit steht es für sie ohne zusätzliche Kosten bereit.

Unendlich viel Zeit können sich die Schnäppchenjäger allerdings nicht lassen, denn die aktuelle Aktion ist zeitlich beschränkt. Der Deal von „This War of Mine“ läuft lediglich bis zum 29. August 2024 um 0:59 Uhr deutscher Zeit. Danach wird wieder der normale Verkaufspreis fällig.

Um was geht es in This War of Mine?

Im Gegensatz zu vielen anderen Spielen mit Kriegsthematik stehen bei „This War of Mine“ nicht etwa heldenhafte Soldaten oder bombastisch inszenierte Schlachten im Fokus, sondern die deutlich düsteren Schattenseiten dieser Thematik.

Der Spieler kümmert sich nämlich um das Wohl von einigen Zivilisten, die sich in einem teilweise zerstörten Haus vor den Schrecken des Krieges verstecken und ums nackte Überleben kämpfen. Inspiriert von echten Ereignissen dreht sich alles um zahlreiche Survival-Aspekte wie die Beschaffung von Nahrung und Medizin, der Herstellung einfachster Güter sowie der Angst vor dem Tod durch Scharfschützen oder anderen Gefahren.

Weitere Deals im PlayStation-Store:

Trotz oder gerade wegen der emotional eher schwer verdaulichen Kost, der ungewohnten Optik und der fesselnden Gameplay-Mechaniken kam „This of War of Mine“ bereits beim ursprünglichen Release im Jahr 2014 gut an.

Eine Wertung in Höhe von 82 Prozent beim Review-Aggregator Metacritic.com spricht eine deutliche Sprache. Außerdem gab es zahlreiche Auszeichnungen für das Survival-Spiel von Entwickler 11 bit Studios. Wer es bisher verpasst haben sollte, darf jetzt zum Schnäppchenpreis zuschlagen.

Weitere Meldungen zu Playstation Store, This War of Mine.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren