85 Prozent Rabatt: Zum PSN-Bestpreis als Brandwächter in die Wildnis

Wer schon immer mal in das Genre der Walking-Simulatoren reinschnuppern wollte, bekommt dieser Tage eine besonders günstige Gelegenheit geboten. Im Rahmen eines großangelegten Sales im offiziellen PlayStation Store steht ab sofort ein mehrfach ausgezeichneter Vertreter diese Art von Spielen zum absoluten Tiefstpreis bereit.

Was erwartet die Spieler in Firewatch?

Im Jahr 2016 veröffentlichte das damalige Indie-Studio Campo Santo mit „Firewatch“ ein ebenso interessantes wie faszinierendes Spiel. Die Story ist kurz nach dem großen Brand im legendären Yellowstone-Nationalpark angesiedelt.

Im Fokus des Geschehens steht der neue Feuerwächter Henry, der gerade seinen Job im Shoshone National Forest antritt. Eigentlich beginnt alles recht unscheinbar, doch schon bald geschehen seltsame Dinge. Zu allem Überfluss hat er private Probleme, da seine Frau erste Anzeichen von Alzheimer zeigt.

Als „Firewatch“ auf den Markt kam, eroberte die Walking-Simulation mit der fesselnden Story sofort die Herzen der Fans. Das Spiel kam überwiegend gut an, bei Metacritic.com kommt das Spiel auf eine Wertung in Höhe von 76 Prozent. Außerdem ist in Kooperation mit Snoot Entertainment sogar eine Verfilmung geplant, zu der es aktuell jedoch keinen konkreten Starttermin gibt. Wer „Firewatch“ bisher verpasst haben sollte, kann dies derzeit so günstig nachholen wie nie zuvor.

Firewatch zum absoluten Schnäppchenpreis

Im offiziellen PlayStation Store findet aktuell mal wieder ein groß angelegter Sale statt, bei dem unter anderem auch „Firewatch“ im Angebot steht. Aktuell gibt es einen Rabatt in Höhe von 85 Prozent, somit kostet das Spiel gerade mal 2,99 anstatt normalerweise 19,99 Euro. So günstig war es bisher noch nie zu kaufen.

Weitere Deals im PlayStation-Store:

Allzu lange sollten sich interessierte Gamer jedoch nicht mit ihrer Shopping-Tour zurückhalten, denn die Aktion ist zeitlich begrenzt. Noch bis zum 29. August 2024 um 0:59 Uhr deutscher Zeit ist das Angebot gültig. Danach wird wieder der normale Verkaufspreis fällig.

Weitere Meldungen zu Firewatch, Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren