This War of Mine: Launch-Trailer zum Final Cut für PS5

This War of Mine:

Erst vor knapp zwei Wochen wurde angekündigt, dass das tragische Survival-Spiel "The War is Mine" als Final Cut-Version für die PlayStation 5 und Xbox Series erscheint. Nun ließ man Worten Taten folgen: Seit gestern könnt ihr den optimierten Titel für die aktuelle Konsolen-Generation erstehen.

„This War of Mine“ ist eines dieser Spiele, die seit ihrem Release 2014 immer mal wieder von sich Reden machen: Der Survival-Titel erhielt wegen seiner vielschichtigen und komplexen Kriegsdarstellungen immer wieder das Prädikat „wertvoll“ und dürfte für viele ein höchst emotionales Spielerlebnis darstellen.

Als Vladimir Putin Ende Februar seine russischen Truppen in die Ukraine einmarschieren ließ und dort einen immer noch andauernden, verheerenden Krieg in Gang setzte, schien „This War of Mine“ aktueller denn je. Das polnische Entwicklerstudio 11 Bit Studios schaltete sich ein und versprach, alle Einnahmen des Spiels innerhalb einer Woche an das ukrainische Rote Kreuz zu spenden.

This War of Mine: Verheerende Kriegsschicksale im Final Cut

Die Spendenaktion ist mittlerweile zwar vorbei, doch der Kauf von „This War of Mine“ lohnt sich trotzdem und ist mit dem gestern erschienenen Final Cut auch für Besitzer der aktuellen Konsolen-Generation oder eines Computers attraktiv geworden.

Inhaltlich hat sich an der optimierten Rebaster-Version natürlich nichts getan: Noch immer schlüpft ihr in die Haut von Zivilisten, die in einer belagerten Stadt alles dafür tun, um zu überleben. Dabei wollen euch nicht nur feindliche Scharfschützen und gierige Plünderer ans Leder, auch der tägliche Kampf um ausreichend Lebensmittel und Medizin bringt euch an eure Grenzen.

Weitere Meldungen zu This War of Mine:

Die grausame Realität im Krieg wird auch durch die unterschiedlichen Aufgaben veranschaulicht: Während ihr tagsüber an eurem Unterschlupf werkelt und anderen Überlebenden helft, geht es nachts auf Erkundungstour. Dann sucht ihr nach nützlichen Gegenständen und werdet mehr als einmal vor die Frage gestellt, ob ihr für euer Lager Essen stehlt und damit das Schicksal anderer besiegelt. Wie das spielerisch umgesetzt wurde, zeigt auch der neue Launch-Trailer noch einmal.

Der mehr als nur aktuelle Titel „This War of Mine“ ist seit gestern als Final Cut-Version für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series erhältlich. Dabei habt ihr die Wahl ob ihr nur das Grundspiel für 19,99 Euro erstehen wollt, oder die Complete Edition für 26,99 Euro, in der der DLC „The Little Ones“ und die drei DLCs „Stories“ enthalten sind.

Weitere Meldungen zu This War of Mine.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren