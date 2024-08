PS5: Finden vier weitere Xbox-Titel den Weg auf die Sony-Konsole? – Gerücht

Bekanntermaßen entschloss sich Microsoft Anfang des Jahres zu einer erweiterten Multiplattform-Strategie und veröffentlichte gleich vier Titel der Xbox Game Studios für die PS5. Darunter den rhythmischen Action-Titel „Hi-Fi Rush“ und Rares Multiplayer-Hit „Sea of Thieves“.

Nachdem in den letzten Monaten diverse Insider darauf hinwiesen, dass mit weiteren PS5-Portierungen von Xbox-Titeln zu rechnen ist, schien es zuletzt konkreter zu werden. So deutete der als verlässliche Quelle geltende Insider „shinobi602“ in einem mittlerweile wieder gelöschten Beitrag an, dass Microsoft bereits in dieser Woche eine entsprechende Ankündigung vornehmen könnte.

Auch der bekannte Leaker „eXtas1s“ war mit von der Partie und deutete mit einem kryptischen Tweet an, dass sich „shinobi602“ möglicherweise auf das Rennspiel „Forza Horizon 5“ bezog.

Plant Microsoft gleich vier PS5-Portierungen?

In einem Dialog auf X legte „eXtas1s“ am Wochenende noch einmal nach. Wie „eXtas1s“ in Erfahrung gebracht haben möchte, soll es bei einer PS5-Umsetzung eines großen Xbox-Titel nämlich nicht bleiben. Stattdessen befinden sich laut den Informationen des Leakers gleich vier Portierungen von Xbox-Titeln für Sonys Konsole in Entwicklung.

Konkreter wurde „eXtas1s“ in diesem Zusammenhang leider nicht. Auch zu einem möglichen Zeitraum für die offiziellen Ankündigungen der PS5-Umsetzungen konnte er keine Informationen in Erfahrung bringen.

Die Tatsache, dass „shinobi602“ seinen Beitrag, in dem er auf eine Ankündigung in dieser Woche verwies, wieder löschte, könnte darauf hindeuten, dass die offizielle Bestätigung der Portierungen erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt.

Die Verantwortlichen von Microsoft äußerten sich zu den Gerüchten der letzten Tage bislang nicht.

Welche Titel kämen für eine Umsetzung in Frage?

Ganz im Gegensatz zu Windows Centrals Jez Corden. Wie Corden berichtet, soll es sich bei der nahenden PS5-Ankündigung von Microsoft nicht um „Forza Horizon 5“ handeln. Stattdessen könnten die Xbox-Macher in Kürze „Indiana Jones und der große Kreis“ für die PS5 bestätigen.

Der Action-Titel entsteht bei den „Wolfenstein“-Machern von MachineGames und wurde in der Vergangenheit immer wieder mit einem möglichen PS5-Release in Verbindung gebracht. Des Weiteren spricht die Gerüchteküche von einem Open-World-Rollenspiel, das auf kurz oder lang für die PS5 angekündigt werden könnte.

Hier kommen im Prinzip zwei Titel in Frage. Zum einen liegt natürlich der Gedankengang nah, dass sich die Gerüchte auf Bethesdas Sci-Fi-RPG „Starfield“ beziehen. Ein weiterer Kandidat wäre „The Outer Worlds 2“. Hier merkte Xbox-Boss Phil Spencer im letzten Jahr an, dass bezüglich einer möglichen Xbox-Exklusivität noch keine Entscheidung getroffen wurde.

Bereits bestätigt ist, dass der düstere Shooter „Doom: The Ark Ages“ in Form eines Multiplattform-Titels und somit für die PS5 erscheinen wird.

Warten wir die Entwicklung der nächsten Monate ab.

