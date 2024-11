PS5 Handheld: Eine neue Ära? Sony soll an einem Switch-Konkurrenten arbeiten

Die neue Woche beginnt mit einem spannenden Gerücht, das besagt, dass es Sony bei PlayStation Portal nicht belassen wird. Stattdessen sollen die PlayStation-Macher an einem neuen Handheld arbeiten, der in der Lage ist, nativ PS5-Titel abzuspielen.

Anfang des Jahres veröffentlichte Sony mit PlayStation Portal einen Remote-Handheld, der sowohl Sony als auch die Kritiker überraschte. Wie der japanische Elektroriese bereits Ende Februar bestätigte, übertraf der Handheld nämlich schnell die internen Absatzprognosen.

Vor wenigen Tagen reagierte Sony zudem auf die Wünsche der Spieler und versah PlayStation Portal mit einer Cloud-Unterstützung. Diese hielt in einer Beta-Version Einzug und versetzte Besitzer des Handhelds in die Lage, ausgewählte PS5-Spiele auch ohne eine aktivierte PS5 zu streamen.

Aktuellen Berichten zufolge soll es Sony bei PlayStation Portal nicht belassen. Stattdessen möchte Bloomberg in Erfahrung gebracht haben, dass Sony an einem weiteren Handheld arbeitet.

Eine direkte Konkurrenz zur Switch?

Den Angaben von Bloomberg zufolge wird Sony bei dem neuen PlayStation-Handheld weit über das hinausgehen, was PlayStation Portal bietet. Demnach soll das System zwar auf dem Konzept von PlayStation Portal aufbauen, gleichzeitig jedoch in der Lage sein, PS5-Titel nativ abzuspielen.

Weiter heißt es, dass sich das Projekt aktuell noch in einem frühen Entwicklungsstadium befinden. Dies würde bedeuten, dass mit der Veröffentlichung des Handhelds erst in ein paar Jahren zu rechnen ist.

Unter Berufung auf anonyme Quellen, die mit der Sachlage vertraut sein sollen, gibt Bloomberg weiter an, dass Sony mit dem Handheld in direkte Konkurrenz zur Switch beziehungsweise dem Nachfolger des erfolgreichen Nintendo-Systems treten soll. „Das Produkt soll Sonys Zielgruppe erweitern und Nintendo im Markt für tragbare Spielekonsolen Konkurrenz machen, sagen mit der Entwicklung vertraute Personen“, so Bloomberg.

Sony äußerte sich zum Bericht von Bloomberg nicht. Neu sind die Gerüchte um einen weiteren PlayStation-Handheld allerdings nicht. Stattdessen sollen sowohl der Erfolg der Switch als auch das überraschend gute Abschneiden von PlayStation Portal dazu geführt haben, dass Sony mit einem weiteren Versuch auf dem Handheld-Markt liebäugelt.

Auch Microsoft arbeitet an einem Handheld

Somit dürfte es auf dem Handheld-Markt in den nächsten Jahren spannend werden. Denn während Sony einen neuen PlayStation-Handheld bislang nicht bestätigen wollte, kündigte Microsoft die laufenden Arbeiten an einem nativen Xbox-Handheld kürzlich offiziell an. Konkreter wurde Xbox-Boss Phil Spencer allerdings nicht und wies lediglich darauf hin, dass das Xbox-Hardware-Team derzeit mit unterschiedlichen Konzepten experimentiert.

Zudem führte Spencer aus, dass sich der Xbox-Handheld ebenfalls noch in einem frühen Stadium befindet. Wann mit einer möglichen Enthüllung zu rechnen ist, verriet der Leiter der Xbox-Sparte leider nicht.

Deutlich weiter ist da schon Nintendo. Im Rahmen der offiziellen Ankündigung des Switch-Nachfolgers bestätigte der japanische Traditionshersteller, die neue Switch im laufenden Geschäftsjahr und somit bis zum 31. März 2025 enthüllen beziehungsweise vorstellen zu wollen.

Der Launch des Switch-Nachfolgers erfolgt aller Voraussicht nach im Jahr 2025.

Weitere Meldungen zu PS5, PlayStation Portal.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren