PlayStation Portal: Start als Beta – Sony kündigt Cloud-Gaming-Unterstützung an

Seit der offiziellen Markteinführung von PlayStation Portal machten sich die Spieler immer wieder für eine Unterstützung des Cloud-Gamings stark. In dieser Woche kündigte Sony das Feature offiziell an und gab bekannt, dass das Cloud-Gaming auf PlayStation Portal in Form einer Beta startet.

Auf dem offiziellen PlayStation Blog kündigte Sony ein neues Update zum Remote-Handheld PlayStation Portal an. Dieses erscheint in Europa im Laufe des Tages und umfasst zum einen eine Anpassung der Audioausgabe.

Viel interessanter dürfte jedoch die Unterstützung eines Features sein, für das sich die Spieler seit dem Launch von PlayStation Portal immer wieder einsetzten: Das Cloud-Gaming. Die von der Community geforderte Funktion kündigte Sony nun offiziell an und gab bekannt, dass diese in Form einer Beta mit rund 120 ausgewählten Spielen startet.

„Wenn das Update live ist, können PlayStation Plus Premium-Mitglieder an einer Beta für Cloud-Streaming auf PS Portal teilnehmen. Damit können ausgewählte PS5-Spiele im PlayStation Plus-Spielekatalog direkt von unseren Servern gestreamt werden, auch ohne PS5-Konsole“, so Sony.

Da der Service in einer Beta startet, können sich der Umfang und die zur Verfügung stehenden Features in den nächsten Wochen verändern und sind laut Sony nicht repräsentativ für die finale Erfahrung.

Die Features der Beta in der Übersicht

Ausgewählte PS5-Spiele aus dem PlayStation Plus-Spielekatalog streamen : Über 120 PS5-Spiele aus dem PS Plus-Spielekatalog, darunter Dave the Diver, Ghost of Tsushima, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Monster Hunter Rise und Ratchet & Clank: Rift Apart, sind über Cloud-Streaming auf dem PS Portal verfügbar.

: Über 120 PS5-Spiele aus dem PS Plus-Spielekatalog, darunter Dave the Diver, Ghost of Tsushima, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Monster Hunter Rise und Ratchet & Clank: Rift Apart, sind über Cloud-Streaming auf dem PS Portal verfügbar. Streaming-Qualität : Streaming mit bis zu 1080p/60fps.

: Streaming mit bis zu 1080p/60fps. Funktionen des DualSense Wireless-Controllers : Inklusive haptischem Feedback, adaptiven Triggern, Lautsprechern, Touchpad (auf dem Touchscreen des PS Portals emuliert) und Bewegungssensor.

: Inklusive haptischem Feedback, adaptiven Triggern, Lautsprechern, Touchpad (auf dem Touchscreen des PS Portals emuliert) und Bewegungssensor. PlayStation Plus Cloud-Speicher: Spieldaten und Spielfortschritte können mit bis zu 100 GB gespeichert und automatisch mit der PS5-Konsole synchronisiert werden. So ist ein nahtloser Wechsel zwischen lokalem und gestreamtem Gameplay sowie zwischen mehreren Geräten möglich.

An der Cloud Gaming-Beta können alle Abonnenten von PlayStation Plus Premium teilnehmen, die PlayStation Portal ihr Eigen nennen. Zu den Ländern, in denen die Beta stattfindet, gehören unter anderem die DACH-Regionen.

Sprich Deutschland, Österreich und die Schweiz. Um die Spiele in 720p zu streamen, empfiehlt Sony eine Verbindung von 7 Mbps. Für 1080p wiederum sollten es schon 13 Mbps sein.

Der Zugriff auf die Beta ist denkbar einfach.

So erhaltet ihr Zugriff auf die Beta

Öffnet das „Schnellmenü“ und ruft die „Einstellungen“ auf eurem PS Portal-System auf.

Wählt die Schaltfläche „Cloud-Streaming (Beta)“ aus.

Aktiviert die „Cloud-Streaming (Beta). Diese ist standardmäßig ausgeschaltet.

Abschließend weist Sony darauf hin, dass in der Beta nicht alle gewohnten Funktionen des Cloud-Gaming-Dienstes zur Verfügung stehen. Verzichten müsst ihr beispielsweise auf Funktionen wie den Party-Voice-Chat, Demos oder das 3D-Audio.

Alle weiteren Details zur Cloud-Gaming-Beta für PlayStation Portal findet ihr auf dem offiziellen PlayStation Blog.

